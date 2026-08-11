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Stadthäuser in Gemeinde Veria, Griechenland

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17 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 204 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 204 qm in Thessaloniki. Das Stadthaus befindet si…
$415,129
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Verkauf Maisonette von 146 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 212 m²
Verkauf Maisonette von 212 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$220,793
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Maisonette von 190 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$308,492
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Maisonette von 135 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki . Die Maisone…
$247,949
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Zu verkaufen Maisonette von 270 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$312,888
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 125 m²
Verkauf Maisonette von 125 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$180,648
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Verkauf Maisonette von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$377,827
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 184 m²
Verkauf Maisonette von 184 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss best…
$348,309
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Trilofo, Griechenland
Fläche 125 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 125 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
$106,264
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
Verkauf Maisonette von 225 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$371,923
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen Maisonette von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonet…
$472,283
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 282 m²
Verkauf Maisonette von 282 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen.…
$419,152
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 282 m²
Verkauf Maisonette von 282 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 250 m²
Verkauf Maisonette von 250 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Halbgeschoss bes…
$590,354
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Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Verkauf Maisonette von 110 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
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Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Verkauf Maisonette von 156 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$236,142
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