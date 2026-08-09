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Stadthäuser in Litochoro, Griechenland

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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 184 m²
Zum Verkauf Maisonette von 184 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. …
$377,827
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zum Verkauf Maisonette von 90 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdg…
$265,221
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 181 m²
Verkauf Maisonette von 181 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Keller …
$230,238
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 188 m²
Verkauf Maisonette von 188 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$198,359
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