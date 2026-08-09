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Stadthäuser in Nea Kallikrateia, Griechenland

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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 90 m²
Stadthaus mit einer Fläche von 90 Quadratmetern in Chalkidiki im Bau steht zum Verkauf. Das …
$311,019
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Maisonette von 55 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$206,624
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$401,441
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgescho…
$514,154
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Fläche 120 m²
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