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Wohnimmobilien in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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Thessaloniki
304
Kassandra Municipality
1287
Pallini Municipal Unit
665
Kassandra Municipal Unit
624
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4 346 immobilienobjekte total found
Villa in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Villa im Bau in der begehrten Gegend von Kassandra, Sani. Diese schöne Residenz bietet einen…
$1,10M
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Villa 6 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
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Villa 6 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2013Anzahl der Zimmer: 6Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 2S…
$571,130
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Аталанта
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Villa 5 zimmer in Polychrono, Griechenland
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2012Anzahl der Zimmer: 5Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 3S…
$512,851
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Аталанта
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Band Aktionspreis
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf steht eine Wohnung mit 43 m2 komfortablem Wohnraum im ersten Stock eines gepfleg…
$165,322
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Villa in Kallithea, Griechenland
Band Neu
Villa
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Eine atemberaubende Villa in der begehrten Gegend von Kassandra, Kallithea. Dieses moderne W…
$794,763
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Ferienhaus 1 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
UP UP
Ferienhaus 1 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück mit Wohncontainer zum Verkauf in Sithonia, Ormos Panagias. Das Wohncontainer b…
$87,662
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 73 m²
Zu verkaufen Wohnung von 73 qm auf der Halbinsel Sithonia, der Region Chalkidiki. Die Wohnun…
$288,284
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 120 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 120 Quadratmetern in Thessaloniki im Bau. Die Duplex befindet…
$483,808
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Haus 4 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Haus 4 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk 2
Philip, Mandel: Zum Verkauf Haus 215 qm. in 500 qm. Grundstück in ausgezeichneter Lage. Es b…
$334,680
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 56 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 56 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Kassandra, die Region Chalkidiki i…
$680,351
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Wohnung in Zentralmakedonien, Griechenland
Wohnung
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 50 m²
Zum Verkauf Wohnung von 50 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im erste…
$89,945
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 104 m²
Zum Verkauf Duplex-Bereich von 104 qm in Thessaloniki im Bau. Die Duplex befindet sich auf 2…
$414,693
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Wohnung in Trilofo, Griechenland
Wohnung
Trilofo, Griechenland
Fläche 75 m²
Zum Verkauf eine Wohnung von 75 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung …
$161,439
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 86 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 86 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sic…
$322,878
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 54 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 54 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Irakleia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Irakleia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung befindet sich vor dem Meer in Nea Iraklia Dorf. Die Wohnung befindet sich im 1. …
$288,517
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Haus 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Code des Eigentums: 11597 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für 420.000 €. Diese 100,00 m…
$485,415
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
Reihenhaus
Nea Silata, Griechenland
Fläche 81 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 81 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Stadthaus bef…
$230,627
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 56 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 56 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Reihenhaus in Olynthos, Griechenland
Reihenhaus
Olynthos, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Sithonia, der Region Chalkidiki. D…
$265,221
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 58 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
$380,535
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Haus 3 Schlafzimmer in Fourka, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Fourka, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Das Haus befindet sich in den Vororten von Fourka Dorf 2400 Meter vom Sandstrand entfernt. D…
$248,244
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Wohnung 2 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 5
Kavala, Tank: Zum Verkauf Wohnung 80 qm im 5. Stock mit Aufzug mit Zentralheizung. Es besteh…
$183,585
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 39 m²
Zu verkaufen Wohnung von 39 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im dritten Sto…
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 150 m²
Wohnung zum Verkauf von 150 qm auf der Halbinsel Sithonia, Region Chalkidiki. Die Wohnung be…
$461,255
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 30 m²
Zu verkaufen Wohnung von 30 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im drit…
Preis auf Anfrage
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Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 58 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 58 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der Re…
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Wohnung in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 72 m²
Wohnung zum Verkauf von 72 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im dritt…
$322,878
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Wohnung 2 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 3
Kavala, Zentrum: Zu verkaufen Wohnung 80 qm Fassade im 3. Stock mit Aufzug im Stadtzentrum. …
$182,196
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