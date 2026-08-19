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Wohnimmobilien in Kassandreia, Griechenland

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23 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Kassandreia, Griechenland
Reihenhaus
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Maisonette von 100 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki .Die Maisonette hat 2…
$354,213
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Grekodom Development
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 335 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 335 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Erdgeschoss besteht a…
$448,669
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Grekodom Development
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Property Code: HPS5025 - Villa FOR SALE in Kassandra Sani for € 350.000 . This 115.00 sq. m…
$402,798
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DD CO DEDD CO DE
Villa 3 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Ein atemberaubendes Einfamilienhaus in einem Komplex in Halkidiki, Griechenland. Diese Luxus…
$455,640
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Halkidiki Properties
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Reihenhaus in Kassandreia, Griechenland
Reihenhaus
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Maisonette von 84 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 …
$517,185
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Grekodom Development
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 350 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Das Erdgescho…
$885,531
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Grekodom Development
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TekceTekce
Ferienhaus 6 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 6
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2004  Beach: sandy with …
$872,614
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Аталанта
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Objekt-Code: HPS5704 - Villa zum Verkauf in Kassandra Kassandreia für € 480.000 . Diese 130,…
$552,409
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Objekt-Code: HPS5694 - Villa zum Verkauf in Kassandra Kassandreia für € 430.000 . Diese 130,…
$494,867
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Villa 4 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Diese geräumige Maisonette befindet sich in der malerischen Region von Halkidiki und bietet …
$227,820
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Halkidiki Properties
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zu verkaufen Wohnung von 60 qm in Kassandra, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$354,213
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Grekodom Development
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Villa 6 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 6
Etagenzahl 3
Details  Number of floors in the building: 4 Year of construction: 2020 Number of rooms: 6 T…
$1,75M
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Аталанта
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Verkauf 3-stöckiges Haus von 280 qm in Kassandra, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus einem …
$519,512
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Grekodom Development
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 158 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 158 qm in Kassandra, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$212,528
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Grekodom Development
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Villa 6 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 215 m²
Schöne Maisonette an einem bemerkenswerten Ort in Kassandra, im Herzen von Chalkidiki. Das A…
$296,166
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 110 Quadratmetern in Kassandra, Chalkidiki. Das Haus best…
$448,669
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Grekodom Development
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Detached country house on 2 floors with 100 sq meters, strategically located near Kassandra,…
$380,714
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
The property is a stunning home in a popular location that offers a tranquil and serene envi…
$353,109
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Atemberaubende neue Apartments in Chalkidiki mit diesem atemberaubenden, neu gebauten Komple…
$125,092
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Villa in Kassandreia, Griechenland
Villa
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
The villa consists of three levels, the first of which is a large living room combined with …
$2,39M
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Reihenhaus in Kassandreia, Griechenland
Reihenhaus
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Entdecken Sie diese 117 m² große, auf 2 Etagen verteilte VILLA mit diesem von einem Architek…
$433,730
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Haus 8 zimmer in Kassandreia, Griechenland
Haus 8 zimmer
Kassandreia, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 463 m²
Etagenzahl 2
Lage – Kassandria Wir freuen uns, Ihnen ein außergewöhnliches Angebot unserer Immobilienagen…
$156,561
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kassandreia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kassandreia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Atemberaubende neue Apartments in Chalkidiki mit diesem atemberaubenden, neu gebauten Komple…
$184,918
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