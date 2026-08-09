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Wohnimmobilien in Dion Olympos Municipality, Griechenland

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Litochoro
21
Platamonas
8
50 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Kondariotissa, Griechenland
Ferienhaus
Kondariotissa, Griechenland
Fläche 280 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Hüttenfläche von 280 qm an der Olympischen Riviera im Bau. Die erste …
$112,799
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 184 m²
Zum Verkauf Maisonette von 184 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. …
$377,827
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 65 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht…
$112,167
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Agios Spiridonas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Agios Spiridonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 160 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Schl…
$230,627
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 98 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$165,299
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 98 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 2 Schlafzi…
$153,492
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 99 m²
Zu verkaufen Wohnung von 99 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$227,877
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Wohnung in Nea Efesos, Griechenland
Wohnung
Nea Efesos, Griechenland
Fläche 146 m²
Wohnung zum Verkauf mit einer Fläche von 146 Quadratmetern an der Olympischen Riviera im Bau…
$99,621
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf alte Bauduplex von 120 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im …
$92,095
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Ferienhaus in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus
Litochoro, Griechenland
Fläche 126 m²
Zu verkaufen altes Bauhaus 2-stöckiges Haus von 126 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgesc…
$153,492
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
$590,354
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Reihenhaus in Kondariotissa, Griechenland
Reihenhaus
Kondariotissa, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 230 m²
Verkauf Maisonette von 230 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$283,370
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Villa in Platamonas, Griechenland
Villa
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Im Bau befindliche 5-stöckige Villa von 500 Quadratmetern an der Olympischen Küste zu verkau…
$941,901
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$392,066
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus einer…
$389,634
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Der Untergesch…
$578,547
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 123 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 123 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschos…
$330,598
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Spiridonas, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agios Spiridonas, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 184 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 184 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$118,071
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zum Verkauf Maisonette von 90 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdg…
$265,221
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 340 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 340 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$572,644
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Skotina, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Skotina, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 400 m²
Im Bau im Bau befindliches 3-stöckiges Haus von 400 Quadratmetern an der Olympischen Küste. …
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
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Litochoro, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 105 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus e…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Wohnung von 60 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Halbges…
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Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 181 m²
Verkauf Maisonette von 181 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Keller …
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
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Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 280 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus W…
$454,573
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf Wohnung von 80 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Stoc…
$188,913
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Litochoro, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 188 m²
Verkauf Maisonette von 188 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$198,359
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Villa in Litochoro, Griechenland
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Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 300 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$885,531
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Zum Verkauf Duplex von 137 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im 1. Stock…
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