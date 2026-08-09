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Wohnimmobilien in Nestos Municipality, Griechenland

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11 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Perni, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Perni, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2
Kavala, Perni: Zum Verkauf Wohnung 80 qm befindet sich im 2. Stock eines dreistöckigen Hause…
$118,537
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Haus 4 zimmer in Platamonas, Griechenland
Haus 4 zimmer
Platamonas, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Platamonas, Kavala: ZU VERKAUFEN: Haus, 140 qm, in 2 Ebenen, in der Ebene Bäume, am höchsten…
$256,244
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Wohnung 2 zimmer in Makrychori, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Makrychori, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Philip, Kryoneri: Wohnung 75 m2 ist zum Verkauf mit einem einzelnen Ölkessel in einem Doppel…
$82,645
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TekceTekce
Haus 1 zimmer in Paradisos, Griechenland
Haus 1 zimmer
Paradisos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
N. Kavala, Chrysoupoli: EYKERIA wegen Bewegung. Zu verkaufen Haus 85 qm mit 60 qm Hangar, im…
$104,411
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Haus 2 zimmer in Paradisos, Griechenland
Haus 2 zimmer
Paradisos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Rider, Chrysoupoli, Himmel: Zum Verkauf zweistöckige Residenz 150sq.m. Es besteht aus 2 Wohn…
$185,620
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Haus 6 zimmer in Perni, Griechenland
Haus 6 zimmer
Perni, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Kavala, Perni: Zu verkaufen Haus 240 qm gebaut auf 530 qm Grundstück, 3 Etagen mit individue…
$343,161
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Haus 1 zimmer in Ano Pontolivado, Griechenland
Haus 1 zimmer
Ano Pontolivado, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
ΚΑΒΑΛΑ. Ano Pontolivado: Einfamilienhaus von 57 qm in 750 qm Grundstück. Es besteht aus 1 gr…
$63,092
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Haus 3 Schlafzimmer in Chrysoupoli, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Chrysoupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Objektnummer: 11531 - Maisonette FOR SALE in Chrisoupoli Zentrum für € 125.000 . Diese 105 m…
$134,937
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Haus 3 Schlafzimmer in Chrysoupoli, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Chrysoupoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Objektnummer: 11529 - Maisonette FOR SALE in Chrisoupoli Zentrum für € 140.000 . Dieses 135 …
$151,129
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Haus in Keramoti, Griechenland
Haus
Keramoti, Griechenland
Objektnummer: 11688 - Maisonette FOR SALE in Keramoti Chaidefto für € 230.000 . Diese 82 m2 …
$266,459
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Haus 3 zimmer in Zarkadia, Griechenland
Haus 3 zimmer
Zarkadia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 266 m²
Chrysoupoli, Zarkadia: Eine Doppelhaushälfte ist zu verkaufen,266 TM auf 3 Ebenen, auf einem…
$152,472
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Immobilienangaben in Nestos Municipality, Griechenland

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