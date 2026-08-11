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Wohnimmobilien in Neoi Epivates, Griechenland

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51 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Band Aktionspreis
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf steht eine Wohnung mit 43 m2 komfortablem Wohnraum im ersten Stock eines gepfleg…
$165,322
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objekt-Code: HPS5561 - Wohnung FOR SALE in Thermaikos Neoi Epivates für € 200.000 . Diese 59…
$230,171
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$820,593
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zu verkaufen Wohnung von 160 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$401,441
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 87 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Duplex befindet sic…
$461,255
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Zu verkaufen Wohnung von 33 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
Preis auf Anfrage
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Studio 1 zimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Studio 1 zimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: neu gebautes 42 qm großes Studio im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Meer …
$145,225
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: neu gebautes 54 qm großes Apartment im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Me…
$185,889
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 290 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$354,213
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 152 m²
Property Code: HPS5425 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Peraia for € 290.000 . This 152 …
$333,747
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Wohnung in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung
Neoi Epivates, Griechenland
Fläche 30 m²
Zu verkaufen Wohnung von 30 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 108 m²
Objekt-Code: HPS5275 - Maisonette FOR SALE in Thermaikos Neoi Epivates für € 486.270 . Diese…
$559,625
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Villa in Neoi Epivates, Griechenland
Villa
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 930 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 930 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$4,01M
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Reihenhaus in Neoi Epivates, Griechenland
Reihenhaus
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 101 m²
Verkauf Maisonette von 101 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$305,581
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Reihenhaus in Neoi Epivates, Griechenland
Reihenhaus
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 128 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 128 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
$460,476
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Studio 1 zimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Studio 1 zimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: neu gebautes 43 qm großes Studio im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Meer …
$174,270
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Objekt-Code: HPS5563 - Maisonette FÜR SALE in Thermaikos Neoi Epivates für € 400.000 . Diese…
$460,341
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 35 m²
Zu verkaufen Wohnung von 35 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Objekt-Code: HPS5272 - Wohnung FOR SALE in Thermaikos Neoi Epivates für € 298,925 . Diese 54…
$344,019
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Wohnung in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung
Neoi Epivates, Griechenland
Fläche 118 m²
Zu verkaufen Wohnung von 118 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung bef…
$336,516
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Reihenhaus in Neoi Epivates, Griechenland
Reihenhaus
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 165 m²
Verkauf Maisonette von 165 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$425,055
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Objekt-Code: HPS5559 - Maisonette FÜR SALE in Thermaikos Neoi Epivates für € 280.000 . Diese…
$322,239
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 70 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Duplex befindet sic…
$330,598
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 62 m²
Zu verkaufen Wohnung von 62 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$194,817
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 94 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Erd…
$305,065
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Villa in Neoi Epivates, Griechenland
Villa
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 550 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 550 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
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Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 87 m²
Verkauf Duplex von 87 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Duplex befindet sich im 2. St…
$389,634
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Wohnung in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung
Neoi Epivates, Griechenland
Fläche 75 m²
Zu verkaufen eine Wohnung von 75 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung…
$243,684
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
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Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1
Zu verkaufen: Neugebaute 56 m² große Wohnung im 1. Stock in Peraia, nur 80 Meter vom Meer en…
$220,743
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neoi Epivates, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neoi Epivates, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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