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Wohnimmobilien in Gemeinde Veria, Griechenland

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66 immobilienobjekte total found
Wohnung in Trilofo, Griechenland
Wohnung
Trilofo, Griechenland
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm. in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock …
$161,269
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 204 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 204 qm in Thessaloniki. Das Stadthaus befindet si…
$415,129
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Wohnung in Trilofo, Griechenland
Wohnung
Trilofo, Griechenland
Fläche 75 m²
Zum Verkauf eine Wohnung von 75 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung …
$161,439
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Verkauf Maisonette von 146 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 190 m²
Zu verkaufen ist ein leichtes Drei-Level-abgelöstes Haus mit einer Fläche von 190 qm auf ein…
$365,526
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 235 m²
Zu verkaufen Wohnung von 235 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$354,213
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 212 m²
Verkauf Maisonette von 212 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$220,793
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 256 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 256 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Er…
$566,740
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Zu verkaufen Maisonette von 190 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$308,492
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Ferienhaus in Patrida, Griechenland
Ferienhaus
Patrida, Griechenland
Fläche 223 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 223 Quadratmetern auf der Halbinsel …
$784,133
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 610 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 610 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht au…
$767,461
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 280 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$1,14M
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Maisonette von 135 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki . Die Maisone…
$247,949
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Ferienhaus in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 160 m²
Unvollendetes Haus in Trilofos: 160 qm, 2 Stockwerke auf einem 425 qm Grundstück Dies ist ei…
$123,974
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 270 m²
Zu verkaufen Maisonette von 270 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$312,888
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$767,461
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 700 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$531,319
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 125 m²
Verkauf Maisonette von 125 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$180,648
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 150 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 150 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteh…
$306,984
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Verkauf Maisonette von 240 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$377,827
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Villa in Trilofo, Griechenland
Villa
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 450 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss beste…
$968,181
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 190 m²
Im Bau befindliches 3-stöckiges Haus von 100 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki …
$230,238
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 184 m²
Verkauf Maisonette von 184 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss best…
$348,309
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf Duplex von 120 qm in den Vororten von Thessaloniki. Ein herrlicher Blick auf die Sta…
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Villa in Trilofo, Griechenland
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Trilofo, Griechenland
Fläche 1 700 m²
Zu verkaufen Villa von 1700 qm in den Vororten von Thessaloniki. Es gibt einen Kamin, eine K…
$6,28M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Agios Georgios, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Agios Georgios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 150 qm in Nordgriechenland. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$212,528
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 245 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 245 qm in Thessaloniki. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer. Er…
$590,354
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Trilofo, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckiges Haus von 130 qm in Thessaloniki. Das Untergeschoss besteht …
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Trilofo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 380 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 380 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
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Trilofo, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 380 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 380 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
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