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Wohnimmobilien in Municipality of Nea Propontida, Griechenland

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Nea Kallikrateia
83
Nea Moudania
57
Nea Triglia
10
Simantra
3
376 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Irakleia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Irakleia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung befindet sich vor dem Meer in Nea Iraklia Dorf. Die Wohnung befindet sich im 1. …
$289,185
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Die neu gebaute Wohnung befindet sich in den Vororten des Dorfes Sozopoli 1200 Meter vom Str…
$167,727
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Diese Wohnung befindet sich in Sozopoli Dorf 600 Meter vom großen Sandstrand entfernt. Die W…
$106,420
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It Is RealtyIt Is Realty
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 138 qm in Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$490,558
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Grekodom Development
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$354,213
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Plagia, Griechenland
Fläche 67 m²
Zu verkaufen 4 Eckmaisonetten, voll ausgestattet, in Paralia Dionysio. Jeder hat eine Fläche…
$214,047
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Grekodom Development
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TekceTekce
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Stockwerk 1/2
Diese Wohnung befindet sich in den Vororten von Nea Moudania Stadt 2 km vom schönen Sandstra…
$358,589
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Stockwerk -1/-1
Willkommen in diesem atemberaubenden Anwesen am Wasser in der schönen Gegend von Halkidiki, …
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Lakkoma, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Lakkoma, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$253,852
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Grekodom Development
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 44 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 44 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. …
$165,299
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Grekodom Development
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Wohnung 2 zimmer in Nea Flogita, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Flogita, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/2
Ausgezeichnet konstruierte luftige Wohnung von 90 qm zweite Etage mit einem schönen Panorama…
$216,429
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Halkidiki Properties
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$104,106
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Der moderne Komplex befindet sich in den Vororten von Nea Kallikratia Dorf, in Mikoniatika S…
$306,536
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
Diese Wohnung befindet sich in Nea Moudania Stadt 1600 Meter vom schönen Sandstrand von der …
$183,921
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 97 m²
Die Maisonette befindet sich in Nea Moudania Stadt 1200 Meter zum schönen Sandstrand von Bla…
$329,670
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Geoponika, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geoponika, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Property Code: HPS4670 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia for € 420.000…
$483,358
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Villa 3 zimmer in Nea Potidea, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Potidea, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Willkommen in diesem atemberaubenden Einfamilienhaus in einem Komplex in Halkidiki, Griechen…
$523,986
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Halkidiki Properties
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Villa 6 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 6 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 410 m²
Schönes freistehendes Haus an einem bemerkenswerten Ort in Nea Propontida, im kleinen Paradi…
$740,415
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Halkidiki Properties
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English
Haus 3 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 67 m²
Die Maisonette befindet sich in den Vororten des Dorfes Sozopoli in der Anlage mit einem Sch…
$167,727
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Villa 5 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 463 m²
Stockwerk -1/-1
Einführung einer Villa am Wasser, die derzeit im Bau in Nea Propontida, Halkidiki. Dieses er…
$2,22M
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Halkidiki Properties
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Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 2
Details  Number of floors in the building: 3  Number of rooms: 6  Levels: 2  Bathrooms: 2  B…
$518,679
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Аталанта
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 500 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$161,943
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Villa in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Villa
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 400 qm in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht aus 3 Lage…
$1,12M
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Grekodom Development
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es best…
$348,309
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Grekodom Development
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English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 3 Schlafzimmer in Nea Potidea, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nea Potidea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Einfamilienhaus befindet sich vor dem Meer in der Umgebung von Nea Potidea Dorf in 1 km zum …
$404,858
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Property Code: HPS5038 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 195.000 . This …
$224,416
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Reihenhaus in Nea Plagia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Plagia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$318,791
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Grekodom Development
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 49 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$171,203
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Grekodom Development
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Haus 3 Schlafzimmer in Paralia Dionisiou, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Paralia Dionisiou, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Die Maisonette befindet sich in Paralia Dionisiou Dorf nur 50 Meter zum Sandstrand. Es gibt …
$283,401
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Potidea, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Potidea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Einfamilienhaus mit Garten befindet sich in den Vororten von Nea Potidea Dorf 1200 Meter vom…
$138,809
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