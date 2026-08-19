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Wohnimmobilien in Korinos, Griechenland

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13 immobilienobjekte total found
Villa in Korinos, Griechenland
Villa
Korinos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$531,319
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 240 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Der erste Stoc…
$318,791
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
Reihenhaus
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
Zu verkaufen Maisonette von 270 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonette hat 3…
$295,177
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
Reihenhaus
Korinos, Griechenland
Fläche 210 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 210 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Die Maisonett…
$129,878
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Ferienhaus in Korinos, Griechenland
Ferienhaus
Korinos, Griechenland
Fläche 285 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 285 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Di…
$668,819
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Wohnung in Korinos, Griechenland
Wohnung
Korinos, Griechenland
Fläche 128 m²
Wohnung zum Verkauf von 128 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$222,800
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht a…
$82,650
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 87 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 87 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Schla…
$177,106
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 160 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Untergesch…
$377,827
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 170 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Haus beste…
$138,231
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 300 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$413,248
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
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Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Zu verkaufen Maisonette von 210 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonette hat 3…
$236,142
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Altbau 1-stöckiges Haus von 100 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht au…
$91,867
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