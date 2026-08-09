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Wohnimmobilien in Gemeinde Polygyros, Griechenland

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Ormylia
14
Galatista
5
195 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Gerakini, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Der Komplex von Maisonetten und Apartments befindet sich im Dorf Gerakini, nur 250 Meter vom…
$195,827
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Reihenhaus in Olynthos, Griechenland
Reihenhaus
Olynthos, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Sithonia, der Region Chalkidiki. D…
$265,221
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Grekodom Development
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Ferienhaus in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus
Polygyros, Griechenland
Details  Year of construction: 2014  Distance from the sea: 550 m Services  Parking  Storage…
$930,788
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Аталанта
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 62 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
$224,335
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Grekodom Development
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergescho…
$1,59M
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Grekodom Development
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Villa 3 zimmer in Polygyros, Griechenland
Villa 3 zimmer
Polygyros, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Dieses freistehende Haus in Chalkidiki bietet einen atemberaubenden offenen Blick in einer r…
$184,534
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Halkidiki Properties
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Villa in Polygyros, Griechenland
Villa
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 298 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 298 qm in Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht aus einem …
$590,354
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Grekodom Development
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 92 m²
Verkauf: Freistehendes Haus 92 m2 in Trikorfo, Gerakini, Halkidiki Grundstück: 92 qm. Grunds…
$277,467
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Grekodom Development
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Galatista, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Galatista, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 125 qm in Chalkidiki. 1. Stock besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$172,106
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Grekodom Development
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 46 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
$142,821
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Ormylia, Griechenland
Reihenhaus
Ormylia, Griechenland
Fläche 55 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 55 qm auf der Sithonia Halbinsel, die Region von Halkidiki im Bau.…
$226,956
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Grekodom Development
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polygyros, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 62 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 62 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
$224,335
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Grekodom Development
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 200 qm in Sithonia, Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 …
$407,005
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Grekodom Development
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Villa 9 zimmer in Metamorfosi, Griechenland
Villa 9 zimmer
Metamorfosi, Griechenland
Zimmer 9
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 210 m²
Stockwerk -1/-1
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in S…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Villa in Ormylia, Griechenland
Villa
Ormylia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 300 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergeschoss besteht …
$2,13M
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Grekodom Development
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Villa 4 zimmer in Polygyros, Griechenland
Villa 4 zimmer
Polygyros, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk -1/-1
Vorstellung dieser schönen Maisonette in Chalkidiki mit herrlicher Aussicht. Das Anwesen ist…
$279,080
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Halkidiki Properties
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 77 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 1. S…
$239,939
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Grekodom Development
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Objekt-Code: HPS5596 - Maisonette FÜR SALE in Ormilia Metamorfosi für € 240.000 . Diese 93,2…
$276,205
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Reihenhaus in Polygyros, Griechenland
Reihenhaus
Polygyros, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Verkauf Maisonette von 78 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgescho…
$531,319
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Olynthos, Griechenland
Reihenhaus
Olynthos, Griechenland
Fläche 88 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 88 Quadratmetern auf der Halbinsel Sithonia, der …
$177,098
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Villa 4 zimmer in Gerakini, Griechenland
Villa 4 zimmer
Gerakini, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Stockwerk -1/-1
Erleben Sie die Schönheit von Chalkidiki in dieser charmanten Maisonette. Genießen Sie einen…
$346,725
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Halkidiki Properties
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Villa 3 zimmer in Metamorfosi, Griechenland
Villa 3 zimmer
Metamorfosi, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Einführung eines atemberaubenden renovierten Einfamilienhauses in Chalkidiki, Sithonia. Geni…
$330,339
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Halkidiki Properties
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Wohnung in Olynthos, Griechenland
Wohnung
Olynthos, Griechenland
Fläche 29 m²
Zu verkaufen Wohnung von 29 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgesc…
$90,263
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 51 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 1. S…
$159,959
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Reihenhaus 3 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Maisonette mit 72 m² in Kalive, Polygyros, Chalkidiki. Zum Objekt geh…
$269,217
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Ferienhaus in Psakoudia, Griechenland
Ferienhaus
Psakoudia, Griechenland
Fläche 360 m²
Zu verkaufen ist ein Einfamilienhaus von 360 qm. befindet sich im Dorf Psakoudia, Sithonia, …
$944,567
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Reihenhaus 3 zimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein Reihenhaus mit 78 m² in Kalives Polygyrou. Im Erdgeschoss befinden sic…
$255,268
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Gemeinde Polygyros, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Gemeinde Polygyros, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Objekt-Code: HPS5431 - Maisonette FÜR SALE in Ormilia Metamorfosi für € 268.000 . Diese 93,2…
$308,429
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Villa 6 zimmer in Psakoudia, Griechenland
Villa 6 zimmer
Psakoudia, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 378 m²
Stockwerk -2/-2
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in S…
$854,325
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Halkidiki Properties
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Wohnung in Olynthos, Griechenland
Wohnung
Olynthos, Griechenland
Fläche 31 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 31 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im …
$95,975
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Polygyros

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