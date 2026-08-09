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Wohnimmobilien in Litochoro, Griechenland

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21 immobilienobjekt total found
Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 184 m²
Zum Verkauf Maisonette von 184 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. …
$377,827
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf alte Bauduplex von 120 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im …
$92,095
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Ferienhaus in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus
Litochoro, Griechenland
Fläche 126 m²
Zu verkaufen altes Bauhaus 2-stöckiges Haus von 126 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgesc…
$153,492
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 220 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus einer…
$389,634
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zum Verkauf Maisonette von 90 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdg…
$265,221
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
$113,348
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 105 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus e…
$153,492
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 60 m²
Zum Verkauf Wohnung von 60 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Halbges…
$126,336
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 181 m²
Verkauf Maisonette von 181 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 4 Ebenen. Keller …
$230,238
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 280 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus W…
$454,573
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zum Verkauf Wohnung von 80 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Stoc…
$188,913
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Reihenhaus in Litochoro, Griechenland
Reihenhaus
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 188 m²
Verkauf Maisonette von 188 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$198,359
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Villa in Litochoro, Griechenland
Villa
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 300 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$885,531
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Zum Verkauf Duplex von 137 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im 1. Stock…
$206,624
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 320 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 320 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$826,496
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zu verkaufen Wohnung von 67 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$102,722
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 131 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 131 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 Wohn…
$421,816
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Verkauf 4-stöckiges Haus von 220 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
$336,502
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen Wohnung von 70 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im Erdges…
$141,685
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 2. Sto…
$253,852
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Litochoro, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 110 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem …
$291,635
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