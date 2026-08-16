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Wohnimmobilien in Thermi Municipality, Griechenland

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Thermi
428
Vasilika
18
Trilofos
4
Neo Rysio
3
265 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 78 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 78 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Duplex befindet sic…
$293,001
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 129 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 129 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befinde…
$519,512
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 379 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckiges Haus von 379 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdge…
$311,347
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objekt-Code: HPS5811 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 145.000 . Diese 50.00 mq. Da…
$167,087
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Objekt-Code: HPS5417 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 370.000 . Diese 127.74 m2. D…
$425,815
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 124 m²
Property Code: HPS5311 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 360.000 . This 124.00 s…
$414,307
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Kardia, Griechenland
Villa
Kardia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 75 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 75 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Duplex befindet sic…
$281,281
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Objekt-Code: HPS5854 - Wohnung FOR SALE in Thermi Center für € 308.000 . Diese 112.00 m2. Da…
$359,216
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Property Code: HPS5341 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 220.000 . This 68.94 sq…
$253,188
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Wohnung in Thermi, Griechenland
Wohnung
Thermi, Griechenland
Fläche 150 m²
Verkauf Duplex Fläche von 150 qm in Thessaloniki. Das Duplex befindet sich auf 3 Ebenen. Die…
$566,905
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Property Code: HPS5345 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 380.000 . This 140.02 sq…
$437,324
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Objekt-Code: HPS5820 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 240.000 . Diese 88,60 m2. Da…
$276,557
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 124 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 124 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat …
$454,573
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Wohnung in Thermi, Griechenland
Wohnung
Thermi, Griechenland
Fläche 163 m²
Neu erbaute Wohnung im 1. Stock 163 m2 im Herzen von Thermi mit unverbauter Aussicht In der …
$501,801
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Property Code: HPS5355 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 180.000 . This 62.98 sq.…
$207,153
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 387 m²
Diese luxuriöse Immobilie befindet sich in einer sicheren und exklusiven Wohnanlage mit Zuga…
$941,061
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Haus 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Objekt-Code: HPS5715 - Haus zum Verkauf in Thermi Zentrum für € 485.000 . Diese 150 m2. Das …
$558,164
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Property Code: HPS5251 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 260.000 . This 94.43 sq.…
$299,892
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 153 m²
Property Code: HPS5338 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 390.000 . This 153.02 s…
$448,833
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Ferienhaus in Thermi, Griechenland
Ferienhaus
Thermi, Griechenland
Fläche 400 m²
Verkauf: Zwei unfertige Häuser, je 200 qm, auf einem 2.860 qm Grundstück unterhalb von Panor…
$767,461
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 785 m²
Ein Grundstück von 2 Hektar, bestehend aus 2 Gebäuden, die insgesamt 785m2 (ein 640 m2 Haupt…
$3,42M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objekt-Code: HPS5851 - Wohnung FOR SALE in Thermi Center für € 178.000 . Diese 65.00 mq. Das…
$207,029
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Objekt-Code: HPS5256 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 175.000 . Diese 53,12 qm. Da…
$201,399
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Wohnung in Thermi, Griechenland
Wohnung
Thermi, Griechenland
Fläche 131 m²
Verkauf Duplex Fläche von 131 Quadratmetern in Thessaloniki. Das Duplex befindet sich auf 2 …
$400,526
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Haus 4 Schlafzimmer in Tagarades, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Tagarades, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 287 m²
Property Code: HPS5537 - House FOR SALE in Thermi Tagarades for € 650.000 . This 287.00 sq.…
$748,054
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Vasilika, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Vasilika, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 114 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$224,335
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 140 m²
Verkauf Maisonette von 140 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$188,913
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
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Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Property Code: HPS5764 - Maisonette FOR SALE in Thermi Center for € 390.000 . This 135.97 s…
$448,833
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Property Code: HPS5802 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 345.000 . This 114.25 sq…
$397,933
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Eigenschaftstypen in Thermi Municipality

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