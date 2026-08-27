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Wohnimmobilien in Katerini, Griechenland

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Peristasi
17
Korinos
13
81 immobilienobjekt total found
Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 105 m²
Wohnung zum Verkauf von 105 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$207 770
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Ferienhaus in Lofos, Griechenland
Ferienhaus
Lofos, Griechenland
Fläche 175 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 175 Quadratmetern an der Olympische…
$256 833
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 115 m²
Wohnung zum Verkauf von 115 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$204 299
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Reihenhaus in Katerini, Griechenland
Reihenhaus
Katerini, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 166 m²
Zu verkaufen im Bau Maisonette von 166 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonett…
$324 695
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen im Bau 1-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht a…
$82 650
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Reihenhaus in Katerini, Griechenland
Reihenhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 157 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 157 Quadratmetern an der Olympischen Riviera im Bau. Das Sta…
$187 552
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 254 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 254 qm an der Olympischen Küste. Keller besteht aus 2 Abste…
$123 974
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgeschos…
$389 634
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Reihenhaus in Peristasi, Griechenland
Reihenhaus
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 156 m²
Zum Verkauf Maisonette von 156 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 1. …
$236 142
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Ferienhaus in Katerini, Griechenland
Ferienhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 120 m²
Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus von 120 qm an der Olympischen Riviera. Die erste Etage besteh…
$187 552
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 4. Sto…
$141 685
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Foteina, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Foteina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 80 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus einem A…
$101 541
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 160 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Untergesch…
$377 827
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 121 m²
Zu verkaufen Wohnung von 121 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. St…
$129 878
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 240 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 240 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Der erste Stoc…
$318 791
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Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 300 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$413 248
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Ferienhaus in Peristasi, Griechenland
Ferienhaus
Peristasi, Griechenland
Fläche 180 m²
Zu verkaufen im Bau 1 -stöckiges Haus von 180 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Der Be…
$82 650
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 176 m²
Wohnung zum Verkauf von 176 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$337 057
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Villa 5 zimmer in Paralia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Paralia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: Eine atemberaubende Strandvilla in Nordgriechenland, gelegen im wunderschönen …
$641 147
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 140 m²
Wohnung zum Verkauf von 140 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Die Wohnung befindet s…
$299 816
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zum Verkauf Wohnung von 140 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 4. Sto…
$315 249
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Ferienhaus in Katerini, Griechenland
Ferienhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 286 m²
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 286 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Di…
$468 452
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Reihenhaus in Korinos, Griechenland
Reihenhaus
Korinos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
Zu verkaufen Maisonette von 270 Quadratmetern an der Olympischen Küste .Die Maisonette hat 3…
$295 177
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ritini, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ritini, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
Zum Verkauf Duplex von 130 qm an der Olympischen Küste. Das Duplex befindet sich im 1. Stock…
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Korinos, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Korinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 170 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Haus beste…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Zu verkaufen Wohnung von 45 qm an der Olympischen Küste. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$100 360
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Wohnung in Katerini, Griechenland
Wohnung
Katerini, Griechenland
Fläche 200 m²
Verkauf Duplex Fläche von 200 Quadratmetern im Norden Griechenlands. Das Duplex befindet sic…
Preis auf Anfrage
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Villa in Peristasi, Griechenland
Villa
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 400 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$649 390
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Katerini, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Katerini, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 247 m²
Zu verkaufen im Bau 2-stöckiges Haus von 247 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erd…
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Reihenhaus
Katerini, Griechenland
Fläche 413 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 413 qm an der Olympischen Küste. Die Maisonette hat 3 Ebenen…
$330 598
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