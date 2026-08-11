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Wohnimmobilien in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

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Panorama Municipal Unit
60
Panorama
37
Pylaia Municipal Unit
20
Chortiatis Municipal Unit
4
84 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 106 m²
Property Code: HPS4498 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 370.000 . …
$425,815
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Property Code: HPS5187 - Apartment FOR SALE in Panorama Center for € 350.000 . This 87.00 s…
$402,798
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Property Code: HPS5373 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 510.000 . This 130.00…
$586,935
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
Property Code: HPS5567 - Apartment FOR SALE in Thermi Center for € 350.000 . This 134.48 sq…
$402,537
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 395 m²
Property Code: HPS4684 - House FOR SALE in Pylea Elaiones for € 1.100.000 . This 395.00 sq.…
$1,27M
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 252 m²
Property Code: HPS5470 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 930.000 . This 252 sq. m. …
$1,07M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Objekt-Code: HPS5702 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 160.000 . Diese 55 m2. Das A…
$184,136
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Property Code: HPS5015 - Apartment FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 300.000 . …
$345,256
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 163 m²
Property Code: HPS5175 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 515.000 . This 163.82…
$592,689
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Property Code: HPS5399 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.580.000 . This 450 sq. m.…
$1,82M
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Haus 4 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 380 m²
Property Code: HPS2755 - House FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.700.000 . This 380 sq. m.…
$1,96M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Property Code: HPS4677 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 490.000 . This 142.00…
$563,918
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Property Code: HPS5379 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 360.000 . This 89.00 …
$414,307
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 157 m²
Property Code: HPS4053 - Maisonette FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 460.000 . This …
$532,701
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Property Code: HPS4054 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki Malakopi for € 530.000 . This 1…
$613,764
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Property Code: HPS4527 - Villa FOR SALE in Pylea Pournari for € 1.200.000 . This 300 sq. m.…
$1,38M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Property Code: HPS3064 - Maisonette FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 350.000 .…
$402,798
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Property Code: HPS5757 - Apartment FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika for € 465.000 . Th…
$535,146
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 102 m²
Objekt-Code: HPS5703 - Wohnung FOR SALE in Thermi Zentrum für € 285.000 . Diese 102.00 m2. D…
$332,392
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 340 m²
Property Code: HPS5725 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.300.000 . This 340 sq. m…
$1,50M
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 332 m²
Property Code: HPS4689 - House FOR SALE in Panorama Center for € 950.000 . This 332.00 sq. …
$1,09M
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 180 m²
Property Code: HPS5174 - Maisonette FOR SALE in Panorama Center for € 580.000 . This 180.32…
$667,495
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Villa in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 800 m²
Property Code: HPS4918 - Villa FOR SALE in Panorama Center for € 1.400.000 . This 800 sq. m…
$1,61M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 105 qm an der Olympischen Küste. Das Haus besteht aus 3 Schlafz…
$100,360
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Objekt-Code: HPS4470 - Maisonette FÜR SALE in Thessaloniki Ano Toumpa für € 480.000 . Diese …
$552,409
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 230 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf steht eine geräumige, schlüsselfertige Maisonette mit einer Gesamtinnenfläche vo…
$591,460
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Immobilienagentur
Vista Estate
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Objekt-Code: HPS1308 - Maisonette FOR SALE in Pylea Konstantinopolitika für € 265.000 . Dies…
$309,066
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Haus 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 192 m²
Property Code: HPS4493 - House FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 580.000 . This…
$667,495
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Property Code: HPS3981 - Maisonette FOR SALE in Panorama Oikismos Makedonia for € 450.000 .…
$517,884
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Reihenhaus in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht eine geräumige Maisonette mit 300 m², die sich über vier Ebenen erstreckt,…
$754,786
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Eigenschaftstypen in Municipality of Pylaia Chortiatis

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