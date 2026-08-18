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Wohnimmobilien in Amphipolis Municipality, Griechenland

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28 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 66 m²
Zweistufige Maisonette, 66 m2, auf einem 53 m2 Grundstück, nur 180 Meter vom Meer Sind Sie …
$198,359
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Villa in Amphipolis, Griechenland
Villa
Amphipolis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 261 m²
Immobiliencode: HPS3039 - Villa ZU VERKAUFEN in Amfipoli Palaiokomi für 1.800.000 €. Diese 2…
$1,38M
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
Villa
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 71 m²
Luxus Residence mit privatem Pool und Meerblick – nur 180m von der Küste Zu verkaufen: eine…
$289,274
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 100 qm in Asprovalta. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer m…
$177,106
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 53 m²
Maisonette im Bau mit einer Gesamtfläche von 53 qm, Energieklasse A. Es verfügt über einen u…
$177,106
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
$224,335
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 73 m²
Luxuriöse Maisonettes im Herzen von Ofrynio Beach – Eine einzigartige Gelegenheit für Reside…
$247,949
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 58 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 58 Quadratmetern in den Vororten von Kavala im Bau. Das Stadthaus …
$169,355
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 46 qm in Asprovalta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$181,661
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Wohnung in Amphipolis Municipality, Griechenland
Wohnung
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 34 m²
Zum Verkauf Erdgeschoss Wohnung von 34.35 qm, mit einem kleinen privaten Garten an der Front…
$101,965
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 53 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 53 qm in den Vororten von Kavala im Bau. Das Stadthaus befindet si…
$157,049
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
Villa
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf – Neu gebaute Luxusvilla nur 250 m vom Meer Nur 250 Meter vom Strand entfernt, …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 40 qm in Kavala Vororten. Die Wohnung befindet sich im Erdge…
$114,256
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Zum Verkauf Maisonette von 104 qm in Asprovalta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$649,390
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Wohnung in Amphipolis Municipality, Griechenland
Wohnung
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 44 m²
Verkauf – Moderne Wohnung 44 m2 mit 16,5 m2 Balkon : Wohnung im ersten Stock mit einer Gesa…
$161,167
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Palaiokomi, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Palaiokomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
zum Verkauf im Bau 2-stöckiges Haus von 83 qm in Kavala Vororten. Erdgeschoss besteht aus Wo…
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
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Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 70 m²
Verkauf: 70 qm Einfamilienhaus mit Panorama Meer & Berg Blick – Kerdylia In einer modernen …
$253,852
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
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Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 70 m²
Verkauf: 70 qm Einfamilienhaus mit Panorama Meer & Berg Blick – Kerdylia In einer modernen …
$282,518
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Villa in Nea Kerdylia, Griechenland
Villa
Nea Kerdylia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Property Code: HPS5186 - Villa FOR SALE in Amfipoli Nea Kerdilia for € 750.000 . This 200 s…
$863,139
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 66 m²
Zweistufige Maisonette, 66 m2, auf einem 53 m2 Grundstück, nur 180 Meter vom Meer Sind Sie …
$206,624
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Villa in Amphipolis Municipality, Griechenland
Villa
Amphipolis Municipality, Griechenland
Fläche 82 m²
Luxus Maisonette mit Meerblick – nur 180m von der Küste Zum Verkauf: eine luxuriöse Zwei-Le…
$295,177
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Amphipolis Municipality, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Amphipolis Municipality, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 63 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 63 qm in Asprovalta. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$257,841
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Reihenhaus in Amphipolis Municipality, Griechenland
Reihenhaus
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Fläche 60 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 60 Quadratmetern in den Vororten von Kavala im Bau. Das Stadthaus …
$174,629
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Zweistufige Maisonette, 66 m2, auf einem 53 m2 Grundstück, nur 180 Meter vom Meer Sind Sie …
$205,443
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Fläche 82 m²
Luxus Maisonette mit privatem Pool und unverbautem Meerblick – nur 180m von der Küste entfer…
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Fläche 60 m²
Zum Verkauf Stadthaus von 60 Quadratmetern in den Vororten von Kavala im Bau. Das Stadthaus …
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