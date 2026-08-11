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Wohnimmobilien in Nea Peramos, Griechenland

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wohnungen
38
39 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Neu gebaut Wohnung 125 qm Luxus, Fassade befindet sich im 1. Stock. …
$405,967
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Zu verkaufen Wohnung 85 qm im 1. Stock von 2 Stockwerken. Auf der un…
$275,352
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 2
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Wohnung 91qm Fassade im 2. Stock mit Dachboden. Es beste…
$276,289
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Verkauft unter Baumaisonette 75 qm mit Dachboden. Es besteht aus 2 S…
$231,800
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Wohnung 3 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Maisonette 110 qm 2 Ebenen (mit Dachboden). Es besteht a…
$384,642
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Studio 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Studio 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Wohnung 44 qm. befindet sich im 2. Stock Gebäude sehr na…
$134,079
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 2
Kostenlos, New Peramos: Verkauft unter Bau Maisonette 78qm Luxus, 2 Ebenen. Es besteht aus 2…
$282,535
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Wohnung 3 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Kostenlos, New Peramos: Verkauft unter Bau Maisonette 100 qm Luxus, zwei Ebenen, mit Blick a…
$270,762
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Es wird unter Baumaisonette 76sq.m verkauft, befindet sich im 1. Sto…
$258,990
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 2
Kostenlos, neue Peramos: Zu verkaufen Maisonette 91 qm Fassade im 2. Stock 2 Ebenen (mit Dac…
$262,385
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Fläche 110 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Maisonette 110 qm Fassade im 1. Stock 2 Ebenen in einem …
$293,727
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Maisonette 100 qm Fassade auf der 1. Etage 2 Ebenen. Es …
$274,837
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Kostenlos, New Peramos: Zu verkaufen Wohnung 85 qm im Erdgeschoss von 2 Stockwerken. Auf der…
$269,494
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Wohnung 67 qm Fassade befindet sich im 1. Stock. Es best…
$216,767
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Wohnung 3 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Es wird unter der Baumaisonette 90 m2 auf 2 Ebenen 45 und 45 m2 verk…
$283,422
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Wohnung 3 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Stockwerk 3
Kostenlos, New Peramos: Stock-Wohnung 116 m2 ist zum Verkauf befindet sich im 3. Stock eines…
$266,871
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Maisonette 91 qm Fassade auf 1. Stock 2 Ebenen. Auf der …
$292,928
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Studio 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Studio 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Wohnung 46 qm Fassade befindet sich im Erdgeschoss Gebäu…
$152,323
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Wohnung 6 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 6 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Stockwerk 3
ABSCHNITT 4HOLD BUILDING 500 S.A. mit 6 2007 VERZEICHNIS DER LANDWIRTSCHAFT. Es ist zum Verk…
$1,27M
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Maisonette 91 qm Fassade auf 1. Stock 2 Ebenen. Auf der …
$292,928
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
Kostenlos, New Peramos: Verkauf im Bau Wohnung 90 qm auf 2. Etage 2 Stockwerke. Auf der unte…
$298,787
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Haus 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Haus 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
Kostenlos, New Peramos: Zu verkaufen Haus 94 m2 auf einem Grundstück von 278 m2 mit Baukoeff…
$266,871
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 68 m²
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf im Bau Maisonette 68 qm 2 Ebene Fassade ( Erdgeschoss un…
$185,620
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Verkauft unter Baumaisonette 74 qm Fassade auf 2 Ebenen mit Dachbode…
$256,426
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Wohnung 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Kostenlos, New Peramos: Zu verkaufen im Bau Halbgeschoss Wohnung 57sq.m. Es besteht aus 1 Sc…
$117,930
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Wohnung 3 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 107 m²
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf maisonette 107sq.m im Bau, Luxus 2 Ebenen (halbgeschoss-…
$324,835
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Wohnung 1 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf im Bau Maisonette 55 qm Fassade im 1. Stock von 2 Ebenen…
$173,048
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Verkauft unter Baumaisonette 75 m2 zwei Ebenen (mit Dachboden). Auf …
$220,530
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Kostenlos, New Peramos: Zum Verkauf Maisonette 87 qm 2 Ebenen (mit Dachboden). Es besteht au…
$293,727
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Wohnung 2 zimmer in Nea Peramos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Nea Peramos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Stockwerk 1
Kostenlos, New Peramos: Verkauft unter Baumaisonette 78sq.m. 2 Ebenen mit Dachboden. Im unte…
$273,272
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