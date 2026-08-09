Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Nea Michaniona
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Nea Michaniona, Griechenland

;
wohnungen
5
häuser
18
23 immobilienobjekte total found
Wohnung in Nea Michaniona, Griechenland
Wohnung
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 91 m²
Wohnung zu verkaufen mit einer Fläche von 91 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befi…
$196,998
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 200 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 200 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Er…
$448,669
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 90 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht au…
$153,492
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Ferienhaus 6 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 6 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 230 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 230 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$393,835
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 50 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 50 Quadratmetern in den Vororten von Thes…
$97,527
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Nea Michaniona, Griechenland
Wohnung
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befi…
$177,676
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 335 m²
Zum Verkauf steht ein luxuriöses Einfamilienhaus von 335 qm in Agia Triada (Thessaloniki), g…
$495,849
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 350 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss beste…
$599,846
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 25 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 25 Quadratmetern in den Vororten von Thes…
$120,474
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Reihenhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 185 m²
Verkauf Maisonette von 185 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$230,238
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 55 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus besteht aus 2 …
$145,610
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 63 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 63 qm in den Vororten von Thessaloniki. Ein herrlicher Blic…
$212,528
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 140 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$188,913
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Nea Michaniona, Griechenland
Villa
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 460 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 460 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$1,42M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Nea Michaniona, Griechenland
Villa
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 365 m²
Zu verkaufen ist ein einzigartiger Komplex von zwei Luxus-Privathäusern in einer ausgezeichn…
$1,18M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Reihenhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Verkauf Maisonette von 168 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$218,431
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Nea Michaniona, Griechenland
Villa
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm in den Vororten von Thessaloniki. Keller besteht aus…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
Zu verkaufen Wohnung von 95 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$185,371
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 175 m²
Zu verkaufen 1 - Stockwerk von 175 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Haus …
$271,563
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus in Nea Michaniona, Griechenland
Ferienhaus
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 310 m²
🏠 Freistehendes Haus zum Verkauf – 310 qm in Nea Kerasia, Thessaloniki – Mit Blick auf den O…
$354,213
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung in Nea Michaniona, Griechenland
Wohnung
Nea Michaniona, Griechenland
Fläche 125 m²
Zum Verkauf Duplex von 125 qm in den Vororten von Thessaloniki. Ein Blick auf die Stadt öffn…
$319,918
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 54 m²
Zu verkaufen Wohnung von 54 qm in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$159,396
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 6 zimmer in Nea Michaniona, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Nea Michaniona, Griechenland
Zimmer 6
Fläche 170 m²
Zu verkaufen sind 3 -stöckige Maisonetten von 170 m² in Nea Michaniona
$174,759
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen