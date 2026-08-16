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Wohnimmobilien in Gemeinde Sithonia, Griechenland

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Gemeindebezirk Sithonia
300
Nikiti
96
Neos Marmaras
48
Toroni Municipal Unit
18
318 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 1 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
UP UP
Ferienhaus 1 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück mit Wohncontainer zum Verkauf in Sithonia, Ormos Panagias. Das Wohncontainer b…
$87,662
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Privatverkäufer
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 260 m²
Zu verkaufen verfallene Wohnungen, 3-stöckige Villa mit einer Fläche von 260 qm. auf der Hal…
$1,27M
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Grekodom Development
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Villa in Toroni, Griechenland
Villa
Toroni, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 309 m²
Property Code: HPS4692 - Villa FOR SALE in Toroni Center for € 1.200.000 . This 309.00 sq. …
$1,38M
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 400 Quadratmetern in Sithonia, Chalkidiki. Das Untergescho…
$472,283
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Grekodom Development
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Villa 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Villa 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 198 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine Villa mit 198 m² in Nikiti auf der Halbinsel Sithonia (Chalkidiki). …
$633,183
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zum Verkauf unter Bauwohnung von 67 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es b…
$330,598
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 41 m²
Wohnung zum Verkauf von 41 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im dritten Stoc…
Preis auf Anfrage
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Grekodom Development
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 42 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
$366,020
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Grekodom Development
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Die Wohnung befindet sich in den Vororten von Vourvouru Dorf nur 100 Meter vom fantastischen…
$289,185
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Wohnung in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung
Neos Marmaras, Griechenland
Fläche 150 m²
Wohnung zum Verkauf von 150 qm auf der Halbinsel Sithonia, Region Chalkidiki. Die Wohnung be…
$461,255
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Grekodom Development
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Villa in Neos Marmaras, Griechenland
Villa
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 270 m²
Objekt-Code: HPS5809 - Villa zum Verkauf in Sithonia Neos Marmaras für € 2.300.000 . Diese 2…
$2,65M
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Wohnung 1 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Dieses schöne Apartment in Halkidiki bietet einen herrlichen Meerblick, nur 5 Gehminuten vom…
$170,865
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Halkidiki Properties
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Haus 3 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Das Haus befindet sich in einem beliebten Dorf Nikiti 650 Meter zum Strand. Das Haus ist auf…
$601,504
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Villa 4 zimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Villa 4 zimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Lassen Sie Luxus leben in diesem neu gebauten Einfamilienhaus in Halkidiki, Griechenland. Ge…
$626,505
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Halkidiki Properties
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Zum Verkauf Wohnung von 108 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stoc…
$306,984
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Grekodom Development
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 77 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$441,585
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Grekodom Development
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Villa 3 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Stockwerk -2/-2
In der atemberaubenden Region von Halkidiki bietet diese schöne Maisonette eine einzigartige…
$318,948
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Halkidiki Properties
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Reihenhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 104 m²
Zum Verkauf steht ein gemütliches Stadthaus mit einer Gesamtfläche von 104 m², gelegen im ma…
$250,149
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 67 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es be…
$348,309
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Grekodom Development
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$287,981
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Grekodom Development
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Studio 5 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Studio 5 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 333 m²
Der Komplex befindet sich in der Umgebung von Vourvourou Dorf 450 Meter vom Meer entfernt. E…
$1,91M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 41 m²
Zu verkaufen Wohnung von 41 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$218,431
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Grekodom Development
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Villa 3 zimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 137 m²
Schönes freistehendes Haus in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem bemerkenswerten Ort i…
$968,235
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Halkidiki Properties
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 106 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 106 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. E…
$586,812
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Grekodom Development
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Wohnung in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 120 m²
Wohnung zum Verkauf von 120 Quadratmetern in Attika. Die Wohnung befindet sich im vierten St…
$348,482
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Grekodom Development
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 67 m²
Zum Verkauf unter Bauwohnung von 67 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es b…
$354,213
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Grekodom Development
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Reihenhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette mit 100 m² in einer malerischen Gegend von Sithonia, Chalk…
$405,279
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 145 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohnzim…
$1,89M
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Grekodom Development
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 94 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 94 qm in Sithonia, Chalkidiki. Erdgeschoss besteht aus Wohn…
$1,00M
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Grekodom Development
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Villa in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Villa
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Fläche 700 m²
Zum Verkauf eine Villa im Bau, in der malerischsten Ort Sithonia. Das Anwesen verfügt über e…
$4,13M
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Grekodom Development
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Eigenschaftstypen in Gemeinde Sithonia

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