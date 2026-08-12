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Häuser in Makedonien - Thrakien, Griechenland

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Thessaloniki
22
Kassandra Municipality
1018
Pallini Municipal Unit
521
Kassandra Municipal Unit
498
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2 557 immobilienobjekte total found
Villa in Kassandra Municipality, Griechenland
TOP TOP
Villa
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 310 m²
Etagenzahl 2
Villa im Bau in der begehrten Gegend von Kassandra, Sani. Diese schöne Residenz bietet einen…
$1,10M
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Vista Estate
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Villa 6 zimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
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Villa 6 zimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2013Anzahl der Zimmer: 6Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 2S…
$571,130
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Аталанта
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Villa 5 zimmer in Polychrono, Griechenland
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Villa 5 zimmer
Polychrono, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Etagenzahl 3
Einzelheiten.Baujahr: 2012Anzahl der Zimmer: 5Art der Heizung: DieselStufen: 3Badezimmer: 3S…
$512,851
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Аталанта
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Villa in Kallithea, Griechenland
Band Neu
Villa
Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Eine atemberaubende Villa in der begehrten Gegend von Kassandra, Kallithea. Dieses moderne W…
$794,763
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Vista Estate
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Ferienhaus 1 zimmer in Ormos Panagias, Griechenland
UP UP
Ferienhaus 1 zimmer
Ormos Panagias, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Grundstück mit Wohncontainer zum Verkauf in Sithonia, Ormos Panagias. Das Wohncontainer b…
$87,662
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Privatverkäufer
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Haus 4 zimmer in Kavala Municipality, Griechenland
Haus 4 zimmer
Kavala Municipality, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 215 m²
Stockwerk 2
Philip, Mandel: Zum Verkauf Haus 215 qm. in 500 qm. Grundstück in ausgezeichneter Lage. Es b…
$334,680
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Kassandra, die Region Chalkidiki i…
$680,351
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Haus 2 Schlafzimmer in Thassos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Thassos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Code des Eigentums: 11597 - Haus zum Verkauf in Thasos Limenas für 420.000 €. Diese 100,00 m…
$485,415
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
Reihenhaus
Nea Silata, Griechenland
Fläche 81 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 81 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Stadthaus bef…
$230,627
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Reihenhaus in Olynthos, Griechenland
Reihenhaus
Olynthos, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Sithonia, der Region Chalkidiki. D…
$265,221
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Grekodom Development
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Haus 3 Schlafzimmer in Fourka, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Fourka, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Das Haus befindet sich in den Vororten von Fourka Dorf 2400 Meter vom Sandstrand entfernt. D…
$248,244
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Roda, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Roda, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Die Maisonette mit fantastischem Meerblick befindet sich in Koumitsa bech Bereich 800 Meter …
$565,494
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Reihenhaus in Nea Silata, Griechenland
Reihenhaus
Nea Silata, Griechenland
Fläche 84 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 84 Quadratmetern in Chalkidiki. Das Stadthaus bef…
$242,159
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Haus 4 Schlafzimmer in Kryopigi, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Luxusvillen mit atemberaubendem Meerblick befinden sich auf einem Hügel vor dem Meer, am Sta…
$865,552
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Haus 2 Schlafzimmer in Gerakini, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Gerakini, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Der Komplex von Maisonetten und Apartments befindet sich im Dorf Gerakini, nur 250 Meter vom…
$196,192
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Haus 3 Schlafzimmer in Agios Mamas, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Agios Mamas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 100 m²
Das Haus befindet sich in der Umgebung des ganzjährig belebten Agios Mamas Dorfes 850 Meter …
$323,295
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Haus 2 Schlafzimmer in Kalyves Polygyrou, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Kalyves Polygyrou, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Das neu gebaute Haus liegt 600 Meter vom Sandstrand in Kalyves entfernt. Es gibt einen priva…
$201,962
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Reihenhaus in Trilofo, Griechenland
Reihenhaus
Trilofo, Griechenland
Fläche 204 m²
Stadthaus zum Verkauf mit einer Fläche von 204 qm in Thessaloniki. Das Stadthaus befindet si…
$415,129
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Haus 4 zimmer in Nea Irakleitsa, Griechenland
Haus 4 zimmer
Nea Irakleitsa, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 2
Kavala-New Heraclitsa: Zu verkaufen Haus 140 qm auf Grundstück 311 qm Es besteht aus 4 Schla…
$577,875
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 90 m²
Stadthaus mit einer Fläche von 90 Quadratmetern in Chalkidiki im Bau steht zum Verkauf. Das …
$312,077
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Reihenhaus in Kassandra Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Kassandra Municipality, Griechenland
Fläche 120 m²
Zu verkaufen Stadthausfläche von 120 qm auf der Halbinsel Kassandra, die Region Chalkidiki i…
$680,351
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Reihenhaus in Zentralmakedonien, Griechenland
Reihenhaus
Zentralmakedonien, Griechenland
Fläche 144 m²
Zum Verkauf Stadthausfläche von 144 Quadratmetern an der Olympischen Riviera. Das Stadthaus …
$299,816
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Gemeinde Veria, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Gemeinde Veria, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 310 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 310 Quadratmetern in Nordgriechenland. Das Untergeschoss …
$767,461
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Reihenhaus in Polychrono, Griechenland
Reihenhaus
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Verkauf Maisonette von 116 qm in Asprovalta. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteh…
$224,335
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Villa in Thermi, Griechenland
Villa
Thermi, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Zum Verkauf steht eine moderne Immobilie mit einer Gesamtfläche von 450 m², erbaut im Jahr 2…
$4,06M
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Flogita, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Das Haus befindet sich am Ende eines ruhigen Feriendorfes Paralia Dionisiou Beach in seiner …
$311,599
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Ferienhaus 8 Schlafzimmer in Platamonas, Griechenland
Ferienhaus 8 Schlafzimmer
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 360 m²
Zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 360 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$649,390
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Haus 4 Schlafzimmer in Afytos, Griechenland
Haus 4 Schlafzimmer
Afytos, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Die Villa befindet sich auf der Klippe in den Vororten des traditionellen Dorfes Afytos 700 …
$634,738
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Reihenhaus in Thermi, Griechenland
Reihenhaus
Thermi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 135 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 135 qm in Thessaloniki. Die Maisonette hat eine Ebene. 2. St…
$456,934
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Villa 5 zimmer in Pefkochori, Griechenland
Villa 5 zimmer
Pefkochori, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Zum Verkauf steht eine großzügige Villa mit 150 m² Wohnfläche, gelegen im malerischen Ort Pe…
$925,918
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Eigenschaftstypen in Makedonien - Thrakien

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mit Garage
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