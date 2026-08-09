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Wohnimmobilien in Epanomi, Griechenland

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23 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 560 m²
Zu verkaufen 5-stöckiges Haus von 560 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das Un…
$649,390
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Verkauf Maisonette von 176 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$153,492
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Wohnung in Epanomi, Griechenland
Wohnung
Epanomi, Griechenland
Fläche 80 m²
Zum Verkauf Wohnung von 80 Quadratmetern in Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich im zweit…
$158,511
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 199 m²
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 199 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki. Das U…
$413,248
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Zu verkaufen 4-stöckiges Haus von 300 qm in den Vororten von Thessaloniki. Der Untergeschoss…
$397,832
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 109 m²
Verkauf Maisonette von 109 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 2 Ebenen.…
$106,670
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Das Erdgeschoss b…
$625,776
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Villa in Epanomi, Griechenland
Villa
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 350 qm in den Vororten von Thessaloniki. Halbgeschoss best…
$1,65M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$171,203
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 148 m²
Zu verkaufen Wohnung von 148 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich …
$218,431
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 200 qm in Thessaloniki. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzim…
$531,319
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
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Epanomi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
Verkauf Maisonette von 160 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$152,386
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Ferienhaus in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus
Epanomi, Griechenland
Fläche 173 m²
Wir bieten 4 Ferienhäuser zum Verkauf an, jedes Haus von 173 qm. Dreistöckiges Haus, unterte…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Maisonette von 150 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$212,528
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Villa in Epanomi, Griechenland
Villa
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 450 m²
Property Code: HPS4933 - Villa FOR SALE in Epanomi Center for € 900.000 . This 450 sq. m. …
$1,04M
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 108 m²
Zu verkaufen Maisonette von 108 Quadratmetern in den Vororten von Thessaloniki .Die Maisonet…
$377,827
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Zu verkaufen Wohnung von 82 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$147,589
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
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Epanomi, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 177 m²
Verkauf Maisonette von 177 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$152,318
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 167 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 167 qm in den Vororten von Thessaloniki. Erdgeschoss besteht au…
$1,30M
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Reihenhaus in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 185 m²
Verkauf Maisonette von 185 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Maisonette hat 3 Ebenen.…
$318,791
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Epanomi, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Epanomi, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Zu verkaufen Wohnung von 64 qm in den Vororten von Thessaloniki. Die Wohnung befindet sich i…
$153,492
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Reihenhaus 7 zimmer in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus 7 zimmer
Epanomi, Griechenland
Zimmer 7
Fläche 185 m²
Zu verkaufen eine 3 -stöckige Maisonette von 185 m² in Epanomi.
$270,541
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Reihenhaus 4 zimmer in Epanomi, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Epanomi, Griechenland
Zimmer 4
Fläche 100 m²
Zu verkaufen eine 2 -stöckige Maisonette von 100 m² in Epanomi
$148,280
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