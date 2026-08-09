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Wohnimmobilien in Nea Kallikrateia, Griechenland

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84 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 90 m²
Stadthaus mit einer Fläche von 90 Quadratmetern in Chalkidiki im Bau steht zum Verkauf. Das …
$311,019
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
Das Gebäude mit Apartments liegt 650 Meter vom Sandstrand in Kallikratia entfernt. Die Wohnu…
$156,074
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 51 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. …
$183,010
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Maisonette von 55 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$206,624
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$190,758
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 51 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$177,106
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Grekodom Development
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Eingebettet in der atemberaubenden Region von Halkidiki, bietet dieses freistehende Haus in …
$239,211
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Halkidiki Properties
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Die Wohnung befindet sich in Kallikratia Dorf nur 90 Meter vom Sandstrand entfernt. Die Wohn…
$179,197
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 56 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. …
$194,817
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objekt-Code: HPS5269 - Wohnung FOR SALE in Kallikrateia Nea Kallikrateia für € 164.175. Dies…
$188,941
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Verkauf 1-stöckiges Haus von 77 qm in Chalkidiki. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohn…
$295,177
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Haus 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$206,194
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
Zu verkaufen im Bau Duplex von 82 qm in Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 3. Stock und…
$301,081
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Das Gebäude mit Apartments liegt 650 Meter vom Sandstrand in Kallikratia entfernt. Die Wohnu…
$345,577
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Wohnung in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 30 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 30 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$106,264
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Grekodom Development
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 90 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschos…
$401,441
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Villa 4 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 4 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Stockwerk -1/-1
Willkommen in diesem atemberaubenden Anwesen am Wasser in der schönen Gegend von Halkidiki, …
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Haus 2 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Der moderne Komplex befindet sich in den Vororten von Nea Kallikratia Dorf, in Mikoniatika S…
$306,313
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Reihenhaus in Nea Kallikrateia, Griechenland
Reihenhaus
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Chalkidiki. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgescho…
$514,154
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Die Wohnung befindet sich in Kallikratia Dorf 400 Meter vom Sandstrand entfernt. Die Wohnung…
$222,321
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Haus 3 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Haus 3 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Die Maisonette liegt 150 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia entfernt. Es gibt einen Auf…
$287,981
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 49 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 49 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. …
$174,745
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 500 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$161,855
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Villa 2 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 2 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Einführung einer atemberaubenden Maisonette in Halkidiki, Griechenland, derzeit Under Constr…
$296,166
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Halkidiki Properties
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$104,050
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 170 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Chalkidiki. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$354,213
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Villa 3 zimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Villa 3 zimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Diese geräumige Maisonette befindet sich in der wunderschönen Gegend von Halkidiki und biete…
$478,422
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Halkidiki Properties
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
Zu verkaufen Wohnung von 49 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es best…
$152,310
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Das neue Gebäude mit Wohnungen befindet sich 200 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia ent…
$213,880
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 93 qm in Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 3. Stock und L…
$312,888
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