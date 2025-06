Wohnung in einem Neubau Krtsanisi Margaliti

Treten Sie in die Eleganz von "Krtsanisi Margaliti by Apart", einem wahren architektonischen Juwel der geschätzten APART GROUP. Im Herzen der Hauptstadt Georgiens, im Bezirk Krtsanisi, befindet sich dieses Heiligtum, wo die Regierung einmal wohnte. "Krtsanisi Margaliti" bietet eine Flucht aus der Muschel der Stadt. Seine üppige Umgebung, die durch die sanfte Umarmung des Dunishkevi-Flusses verstärkt wird, erweckt eine harmonische Gemeinschaft mit der Natur. "Krtsanisi Margaliti" entsteht als ein Hauch von Komfort für seine Bewohner. Es spriechen 5.000 qm. m. enclave bietet eine Reihe von luxuries: von Pools sowohl innen als auch im Freien zu bezaubernden Kinderspielplätzen, einem hochmodernen Fitnesscenter und einem einladenden Café. Hier ist Ruhe paramount. Eine gesicherte Umgebung, die durch 24/7-Sicherheit und einen engagierten Concierge-Service gestärkt wird, garantiert eine friedliche Residenz. Die architektonische Lösung bietet Ihnen Häuser mit breiten Balkonen und Terrassen, mit weißen Verkleidungsplatten, Glaselementen und herrlichen Glasfenstern verziert.