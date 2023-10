Tbilisi Gardens

Die Tiflis-Gärten in Tiflis sind ein einzigartiges Projekt des Entwicklers Quadrum Global. Das neue Gebäude befindet sich im Stadtteil Saburtalo im Zentrum des Viertels. Der Komplex befindet sich in der Nähe der Straßen Sergo Zakariadze und Mikhail Asatin, der Vazha Pshavela Avenue sowie der 1. Vazha Pshavela Lane. Die Entfernung zum Zentrum von Tiflis beträgt ca. 8 Kilometer. Die U-Bahnstation “ Delisi ” befindet sich gleich um die Ecke und in der Nähe befindet sich eine Bushaltestelle. Die Wohnanlage Gardens of Tiflis ist von vielen Einrichtungen umgeben, die sich an Familien mit Kindern richten. Es gibt Hochschul-, Sekundar- und Vorschuleinrichtungen, Apotheken, eine medizinische Klinik, Supermärkte, Geschäfte, Cafés und Restaurants. In einem Umkreis von 500 Metern befinden sich das Hippodrom und ein Park.

Informationen zum Projekt

Wo befindet sich der Tiflis-Garten?

Wie komme ich herum?

Was ist da?

Was sind die Projektfunktionen?

Die Tiflis-Gärten zeichnen sich unter anderem durch ihr ursprüngliches Design aus. Die fließenden Linien der Fassade des Hochhauses mit eingebauten Räumlichkeiten ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. Das Haus wird nach in New York verabschiedeten Standards gebaut.

Das Rahmengebäude ist mit belüfteten Scharnier-Aluminiumplatten ausgekleidet. Der Komplex wird mit Folgendem ausgestattet:

Moderne technologische und Brandbekämpfungsausrüstung

Wassertank

Notstromgenerator

Zu den Annehmlichkeiten, die auf dem Gebiet verfügbar sind, gehören: