Touristenkomplex

Hotelzimmer in Wyndham Residences Batumi. Gonio.

Wyndham Residences Batumi ist ein einzigartiges 25-stöckiges Hotel mit einem Casino, exklusives Design von Residenzen mit Materialien, Möbeln und Ausrüstung nach internationalen Wyndham Standards.

Wyndham Branding Residenzen verkörpern die strengen Standards von Wyndham International und kombinieren hervorragende Qualität mit modernem Design.

Dieses Investitionsprojekt verspricht ein hohes Maß an Komfort und Funktionalität, so dass es eine ausgezeichnete Wahl für Investoren, die hohe Renditen in einem prestigeträchtigen Umfeld suchen.

Der Preis beinhaltet schlüsselfertige Ausrüstung, was die Anwesenheit aller notwendigen Geräte bedeutet: Waschmaschine, Klimaanlage, TV, Bügeleisen und Bügelbrett, Kühlschrank, Elektroherd, Wasserkocher, Kaffeemaschine.

No% Raten bis 2027!

Mieteinkommen von bis zu 14% pro Jahr!

2. Zimmerkategorien:

Studios

Zimmer ab 31,6 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.

Zimmer mit einem Schlafzimmer

Zimmer von 46,2 m2 mit einem separaten Schlafzimmer und einem Wohnküche.

Infrastruktur des Komplexes:

Tiefgarage für 73 Autos

Gut ausgestatteter privater Strand mit Service

Restaurant und Cafe

Loungebereich mit einer Sommerbar

Schwimmbad

Fitnessraum

SPA Zentrum

Kinderzimmer

Konferenzraum

Wintergarten

Casino

Ort:

Gonio Resort Dorf

Zum Meer - 50 m

Zum Zentrum von Batumi - 14 km

Zum Flughafen - 8 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.