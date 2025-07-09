  1. Realting.com
  4. Wohnkomplex Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.

Batumi, Georgien
von
$133,000
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
11
Eine Anfrage hinterlassen
Adresse Adresse
Optionen Optionen
Beschreibung Beschreibung
Medien Medien
ID: 27374
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 10.08.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Autonome Republik Adscharien
  • Stadt
    Batumi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Polski Polski
Русский Русский

Hotelzimmer in Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.

Das Rotana Resort & Spa Batumi ist ein exklusiver 5* 27-stöckiger Wohn- und Hotelkomplex mit einem CASINO am Meer, von einem luxuriösen Hotelier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Rotana Resort & Spa bietet eine einzigartige Möglichkeit, in Markenhäuser zu investieren, die Luxus und hohe Einkommenspotenziale kombinieren.

Dieses Projekt bietet erstklassigen Komfort und Eleganz, und der Name Radisson Blu garantiert Prestige, so dass es eine ideale Wahl für Investoren, die anspruchsvolles Leben mit zuverlässigen finanziellen Investitionen kombinieren wollen.

Die Wohnungen sind mit einer schlüsselfertigen Renovierung in Auftrag gegeben, deren exklusives Design nach den internationalen Standards der Radisson Hotelkette entwickelt wird.

Einkommen bis zu 14% pro Jahr!

Anzahlung 20%
No% Raten bis Dezember 2027!

2. Zimmerkategorien:

  • Studios
  • Zimmer ab 29 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.
  • Zimmer mit 1 Schlafzimmer
  • Zimmer von 49,5 m2 mit einem separaten Schlafzimmer und einem Wohnküche.

Infrastruktur des Komplexes:

  • Casino
  • SPA Zentrum
  • Garten mit Pflanzen
  • Kinderspielplatz
  • Privater Strand
  • Freibad
  • Innenpool
  • Restaurant mit Terrasse
  • Bar und Loungebereich auf dem Dach
  • Tiefgarage
  • Konferenzsaal
  • Empfang
  • Fitnesscenter

Ort:

  • Gonio Resort Dorf
  • Zum Meer - 50 m
  • Zum Zentrum von Batumi - 14 km
  • Zum Flughafen - 8 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
