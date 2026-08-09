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Neue Immobilien in Kobuleti, Georgien

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Hotel Grand millennium Kobuleti
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Hotel Grand millennium Kobuleti
Alle anzeigen Hotel Grand millennium Kobuleti
Hotel Grand millennium Kobuleti
Kobuleti, Georgien
von
$140,220
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 32
Fläche 47–83 m²
Großes Jahrtausend Kobuleti ist das Flaggschiff-Luxusprojekt an der Schwarzmeerküste, das Markenresidenzen und ein Fünf-Sterne-Resort kombiniert, das vom internationalen Netzwerk Grand Millennium Hotels & Resorts verwaltet wird.Hauptvorteile:- ✨Luxussegment und internationale Hotelmarke.- 🌊D…
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Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
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Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Alle anzeigen Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Kobuleti, Georgien
von
$140,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 32
Grand Millennium Kobuleti Premium KomplexGroßes Jahrtausend Kobuleti ist ein neues Premium-Flaggschiffprojekt an der ersten Küste des Schwarzen Meeres, das ein neues Kapitel in der Entwicklung von Resort-Immobilien in Georgien eröffnet.Dies ist nicht nur ein Wohnkomplex am Meer. Es ist ein g…
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Kobuleti, Georgien
von
$43,750
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 35
Fläche 35–83 m²
3 Immobilienobjekte 3
Dies ist mehr als nur eine klassische Wohnanlage; es ist ein einzigartiger Raum für harmonisches Leben, Erholung und Biohacking an der Küste des malerischen Kobuleti. Das Projekt wird von einem zuverlässigen Entwickler mit über 11 Jahren Erfahrung, 3 abgeschlossenen Premiumprojekten und 200.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.4
62,200
Wohnung 2 zimmer
82.6
100,000
Studio
35.0
43,750
Immobilienagentur
Geo Estate
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TekceTekce
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Alle anzeigen Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Georgien
von
$63,258
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 28
Fläche 31–106 m²
28 Immobilienobjekte 28
Renaissance by Alliance ist das neueste, innovative Sport- und Wellnessprojekt der Alliance Group in der Region, das sich im klimatisch-balneologischen Kurort Adjara, Kobuleti, an der ersten Küstenlinie, 30 Meter vom Meer entfernt, befindet. Der Komplex vereint die Türme A, B und C mit ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Wohnung 2 zimmer
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Studio
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Bauherr
Alliance Group
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