Touristenkomplex Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.

Hotelzimmer in Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.
Das Rotana Resort & Spa Batumi ist ein exklusiver 5* 27-stöckiger Wohn- und Hotelkomplex mit einem CASINO am Meer, von einem luxuriösen Hotelier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Rotana Resort & Spa bietet eine einzigartige Möglichkeit, in Markenhäuser zu investieren, die Luxus und hohe Einkommenspotenziale kombinieren.
Dieses Projekt bietet erstklassigen Komfort und Eleganz, und der Name Radisson Blu garantiert Prestige, so dass es eine ideale Wahl für Investoren, die anspruchsvolles Leben mit zuverlässigen finanziellen Investitionen kombinieren wollen.
Die Wohnungen sind mit einer schlüsselfertigen Renovierung in Auftrag gegeben, deren exklusives Design nach den internationalen Standards der Radisson Hotelkette entwickelt wird.
Einkommen bis zu 14% pro Jahr!
Anzahlung 20%
No% Raten bis Dezember 2027!
2. Zimmerkategorien:
Infrastruktur des Komplexes:
Ort:
Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.