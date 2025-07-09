Touristenkomplex Hotel rooms at Rotana Resort & Spa Batumi.

Hotelzimmer in Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.

Das Rotana Resort & Spa Batumi ist ein exklusiver 5* 27-stöckiger Wohn- und Hotelkomplex mit einem CASINO am Meer, von einem luxuriösen Hotelier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Rotana Resort & Spa bietet eine einzigartige Möglichkeit, in Markenhäuser zu investieren, die Luxus und hohe Einkommenspotenziale kombinieren.

Dieses Projekt bietet erstklassigen Komfort und Eleganz, und der Name Radisson Blu garantiert Prestige, so dass es eine ideale Wahl für Investoren, die anspruchsvolles Leben mit zuverlässigen finanziellen Investitionen kombinieren wollen.

Die Wohnungen sind mit einer schlüsselfertigen Renovierung in Auftrag gegeben, deren exklusives Design nach den internationalen Standards der Radisson Hotelkette entwickelt wird.

Einkommen bis zu 14% pro Jahr!

Anzahlung 20%

No% Raten bis Dezember 2027!

2. Zimmerkategorien:

Studios

Zimmer ab 29 m2 mit einem Bett oder zwei Einzelbetten.

Zimmer mit 1 Schlafzimmer

Zimmer von 49,5 m2 mit einem separaten Schlafzimmer und einem Wohnküche.

Infrastruktur des Komplexes:

Casino

SPA Zentrum

Garten mit Pflanzen

Kinderspielplatz

Privater Strand

Freibad

Innenpool

Restaurant mit Terrasse

Bar und Loungebereich auf dem Dach

Tiefgarage

Konferenzsaal

Empfang

Fitnesscenter

Ort:

Gonio Resort Dorf

Zum Meer - 50 m

Zum Zentrum von Batumi - 14 km

Zum Flughafen - 8 km

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.