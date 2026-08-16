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Neue Immobilien in Munizipalität Kobuleti, Georgien

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Hotel Grand millennium Kobuleti
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Kobuleti, Georgien
von
$140,220
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 32
Fläche 47–83 m²
Großes Jahrtausend Kobuleti ist das Flaggschiff-Luxusprojekt an der Schwarzmeerküste, das Markenresidenzen und ein Fünf-Sterne-Resort kombiniert, das vom internationalen Netzwerk Grand Millennium Hotels & Resorts verwaltet wird.Hauptvorteile:- ✨Luxussegment und internationale Hotelmarke.- 🌊D…
Bauherr
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Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
Wohnanlage SEAFRONT APARTMENTS! 500 INFRASTRUCTURE UNITS
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Zichisdsiri, Georgien
von
$57,684
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 29
Elite-Wohnanlage direkt am Meer, umgeben von einer Oase aus Palmen und reicher Flora und Fauna, mit atemberaubendem Blick auf das Schwarze Meer. 2.800 Wohnungen direkt am Meer in drei Hochhäusern sind durch eine umfangreiche Freizeitinfrastruktur verbunden. Eine große Auswahl an 1-Schl…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Alle anzeigen Aparthotel Oasis DL
Aparthotel Oasis DL
Tschakwi, Georgien
von
$57,966
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 16
Der Komplex liegt auf 13 Hektar geschlossenem, schön angelegtem Territorium und ist völlig autonom! Mögliche Raten. Erste Rate - 20% Vollzahlung - bis Dezember 2026. Wohnungen mit Küche, Wohnungen mit einem und zwei Schlafzimmern in einem elitären geschlossenen Wohndorf, in den Vororten des …
Immobilienagentur
GulfStream
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IresIres
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
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Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
Clubhaus OCEANFRONT APARTMENTS WITH PANORAMIC VIEW
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Zichisdsiri, Georgien
von
$41,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 37
Ein neuer multifunktionaler Wohnkomplex am Fuße der alten Festung Petra, nur wenige Schritte von der Schwarzmeerküste und dem malerischen Bananenhain von Tsikhisdziri, mit einem privaten Strand.Monatliche Zahlung $ 848 für 60 Monate Ratenplan.Das Projekt wird von einem zuverlässigen Entwickl…
Immobilienagentur
Satellite Estate
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Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
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Aparthotel Grand Millennium Kobuleti start prodaz
Kobuleti, Georgien
von
$140,000
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2030
Etagenzahl 32
Fläche 47–72 m²
4 Immobilienobjekte 4
Grand Millennium Kobuleti Premium KomplexGroßes Jahrtausend Kobuleti ist ein neues Premium-Flaggschiffprojekt an der ersten Küste des Schwarzen Meeres, das ein neues Kapitel in der Entwicklung von Resort-Immobilien in Georgien eröffnet.Dies ist nicht nur ein Wohnkomplex am Meer. Es ist ein g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
46.7 – 72.3
140,220 – 391,864
Immobilienagentur
Ambassador Realty Group
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Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
Aparthotel Renaissance by Alliance
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Aparthotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Georgien
von
$63,258
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 28
Fläche 31–106 m²
28 Immobilienobjekte 28
Renaissance by Alliance ist das neueste, innovative Sport- und Wellnessprojekt der Alliance Group in der Region, das sich im klimatisch-balneologischen Kurort Adjara, Kobuleti, an der ersten Küstenlinie, 30 Meter vom Meer entfernt, befindet. Der Komplex vereint die Türme A, B und C mit ei…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
31.0 – 74.8
61,851 – 281,248
Wohnung 2 zimmer
74.5 – 106.1
186,912 – 281,248
Studio
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Bauherr
Alliance Group
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Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
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Wohnanlage Project Del Mar Lot P035OV
Tschakwi, Georgien
von
$23,375
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 11
Moderne Wohnanlage von zwei Blocks, 80 m vom Meer entfernt, 800 m vom Botanischen Garten und 10 km vom Zentrum von Batumi entfernt. Apartments mit Meerblick und Bergblick in der malerischen Gegend von Green Cape.Eigenschaften:Zwei direkte Zugang zum Meer.Spa, Fitnessclub, Geschäfte, Parkplat…
Immobilienagentur
GulfStream
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Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Alle anzeigen Wohnanlage Kobuleti Resort
Wohnanlage Kobuleti Resort
Kobuleti, Georgien
von
$43,750
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 35
Fläche 35–83 m²
3 Immobilienobjekte 3
Dies ist mehr als nur eine klassische Wohnanlage; es ist ein einzigartiger Raum für harmonisches Leben, Erholung und Biohacking an der Küste des malerischen Kobuleti. Das Projekt wird von einem zuverlässigen Entwickler mit über 11 Jahren Erfahrung, 3 abgeschlossenen Premiumprojekten und 200.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.4
62,200
Wohnung 2 zimmer
82.6
100,000
Studio
35.0
43,750
Immobilienagentur
Geo Estate
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Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Wohnanlage Dreamland Oasis
Tschakwi, Georgien
von
$156,763
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Fläche 35–107 m²
12 Immobilienobjekte 12
Ein einzigartiges Resort auf einer Fläche von 100.000 m2 in einer ökologisch sauberen subtropischen Zone an der Schwarzmeerküste, nur 9 km von der Stadt Batumi entfernt. Der Komplex kombiniert das Dreamland Oasis Hotel, private Apartments und mehr als 50 Objekte seiner eigenen Infrastruktur.…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
58.9 – 88.4
106,713 – 180,824
Wohnung 2 zimmer
107.4
251,811
Wohnung
35.0 – 38.0
66,328 – 88,886
Bauherr
Dreamland Oasis Chakvi
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Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
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Wohnanlage ZhK Capital City Group Lot P033OE
Kobuleti, Georgien
von
$24,990
Etagenzahl 12
Wohnkomplex Komfortklasse Rustaveli 27 befindet sich im Zentrum von Kobuleti.Von der 5. Etage und darüber gibt es einen Blick auf das Meer.Rund um die Wohnanlage gut ausgebaute Infrastruktur - Geschäfte, Restaurants, Schule und Kindergärten.Das Meer ist 450 Meter vom Haus entfernt.Vorteile d…
Immobilienagentur
GulfStream
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Business Center Kobuleti
Business Center Kobuleti
Business Center Kobuleti
Business Center Kobuleti
Business Center Kobuleti
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Business Center Kobuleti
Kobuleti, Georgien
von
$380,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 2
Im Zentrum von Kobuleti, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt, werden ein großes neues, hauptsächlich gebautes zweistöckiges Haus und ein neu gebautes, freistehendes Gebäude verkauft. Geeignet für jede Art von kommerziellen Aktivitäten. als Supermarkt, so ein moderner Kindergarten, derzei…
Immobilienagentur
Property of Georgia
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