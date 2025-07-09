Wohnung in einem Neubau Dighomi Residence X2

Informationen zum Projekt House on Bokhua 10 ist ein neues Projekt von einem prominenten Entwickler, X2 Development, die moderne, komfortable Apartments, eine Landschaft und eine gute Lage in einem renommierten Viertel von Tbilisi kombiniert. Die Lage des neuen Komplexes Der Komplex befindet sich in der Digomi-Region an der 10 Bokhua Straße, etwa ein Kilometer von der Kura River Ufer. Mittlere Wohngebäude dominieren die Nachbarschaft. Hier finden Sie alle notwendigen Infrastrukturen, etablierte Verkehrsverbindungen sowie mehrere Grünflächen. Es gibt keine schädlichen Industriezweige in der Nähe, und die nächste laute Autobahn ist mehr als einen halben Kilometer entfernt. Welche Einrichtungen umgeben den Komplex? In der Nähe des Wohnkomplexes gibt es Infrastruktureinrichtungen, von denen die Lebensqualität jeder Stadtbewohner abhängt: Shops, Supermarktketten Stadion, Sportplatz Florato Blumenmarkt Digomi Lebensmittelmarkt Digomi Park Autowäsche, Tankstelle, Servicestation, Autohändler Apotheken, Zahnkliniken, O. Gudushauri medizinisches Zentrum, LTD LEADEMED Krankenhaus, zentrale Kinderklinik, Chafidze Notfallkardiologie Zentrum, Jo Ann Klinik, Kinder polyklinic Schönheitssalons, Spa, Friseur Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Bankfilialen, Post Fitnesscenter, Sportkomplex Dinamo Academy Restaurants, Kantinen, Bars, Cafés, Pizzerien, Fast Food Betriebe, Lebensmittelzustellung Sekundarschulen Nr. 140, Nr. 147, Kindergärten und andere Bildungseinrichtungen. Wie geht's? Einige der wichtigsten Autobahnen passieren in der Nähe des Komplexes, so können Sie schnell zu jedem Teil der Hauptstadt von hier. Die Bushaltestellen sind 330 m entfernt. Entlang der Straße Nodara Bahua gibt es Busverbindungen Nr. 3, Nr. 21, Nr. 24, Nr. 26, Nr. 51. Das Mindestintervall der Abfahrt der Busse beträgt acht Minuten. Der Bahnhof Didube, Busbahnhof, Busbahnhof und U-Bahn-Station befinden sich etwa in der gleichen Entfernung, etwa vier Kilometer entfernt. Shota Rustaveli International Der Flughafen ist 35 Minuten mit dem Auto entfernt. Wie sieht das Äußere aus? Nach den Plänen besteht das neue Gebäude aus zwei 17-stöckigen Gebäuden, entworfen in einem einzigen modernen Stil. Die interessante Architektur des Komplexes zeichnet sie vor dem Hintergrund der allgemeinen Stadtentwicklung positiv aus. Der Entwickler nutzt fortschrittliche Technologien, um dem Käufer eine breite Palette von Gehäuse-Layouts und ein hohes Maß an Komfort, sowie geringe Kosten für die Wohnungspflege zu bieten. Das neue Gebäude verfügt über einen verstärkten Beton monolithischen Rahmen, eine solide monolithische Basis und ein flaches Dach mit Innenrinnen und mit weicher Rollenabdichtung bedeckt. Die Außenwände sind mit einem umweltfreundlichen, langlebigen Wärmeisolator isoliert. Die Gebäude sind mit: Lärmfreie Hochgeschwindigkeitsaufzüge mit erhöhtem Komfort Intercom System Moderne technische Kommunikation Notwendige technologische Ausrüstung Es gibt Bedingungen für die barrierefreie Bewegung von Bürgern mit Behinderung. Glazte Türen mit Isolierung sind am Eingang des Hauses installiert. Die Hallen und Gemeinschaftsräume verfügen über eine hochwertige Verarbeitung. Welche Annehmlichkeiten sind auf dem Territorium? Die Gebäude bilden einen gemütlichen Innenhof mit Fußgängerwegen und Asphaltbahnen in der Nähe der Gebäude. Parkplätze für temporäre Parkplätze von Gästefahrzeugen stehen zur Verfügung, während ein zweistufiger Tiefgaragenplatz für Bewohner zur Verfügung steht. Ein moderner Spielplatz für Kinder mit unterschiedlichem Alter ist im Innenhof sowie komfortable Erholungsgebiete. Straßenbeleuchtung sind auf den Wegen installiert. Das Landschaftsbaugebiet umfasst Elemente der Landschaftsgestaltung, Zierpflanzen, Bäume und Blumenbeete. Wie sehen die Wohnungen aus? Sie können eine Wohnung in der Wohnanlage Haus auf Bokhua 10 in Tbilisi mit 1- oder 2-Zimmer-Layouts von 48 bis 74 Quadratmetern kaufen. Die Deckenhöhe beträgt drei Meter. Die Apartments sind mit vergrößerten Metall-Kunststoff-Energiespar-Doppelglasfenstern ausgestattet. Die Verglasung der Balkone ist nicht im Projekt enthalten. Interessierte Käufer können zwischen schwarzer und weißer Rahmenveredelung wählen. Die Wohnungen können gekauft werden, indem eine pauschale Zahlung, , mit einer Hypothek von einer Partnerbank oder mit einem interessenfreien Ratenplan für bis zu 4 Jahre, die eine erste Rate von 10% erfordert. Sie können sich mit den technischen Merkmalen des Komplexes näher kennenlernen und die Bedingungen für den Verkauf von Wohnungen im Büro des Entwicklers klären. Wer ist der Entwickler? Das Bauunternehmen X2 Development ist seit 2014 aktiv und konnte bereits mehrere herausragende Projekte in Tiflis realisieren. Jedes neue Gebäude ist ein Luxusobjekt mit exklusiver Originalarchitektur und komfortablen Apartments zum Leben. Sie können mehr Informationen über den Entwickler und die Verkaufsbedingungen von Wohnungen auf der offiziellen Website sowie in den Büros des Unternehmens erhalten.