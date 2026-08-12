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Häuser am Meer in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
386
Peyia
519
Polis
28
Geroskipou
331
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76 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Stasis Estates
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese Residenzen bilden eine sorgfältig gestaltete Sammlung moderner Villen, die auf Raum, K…
$2,59M
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Haus 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Entdecken Sie raffiniertes mediterranes Wohnen mit dieser renommierten Luxusvilla mit 3+1 Sc…
$2,13M
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LDV InvestLDV Invest
Haus 5 Schlafzimmer in Armou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Armou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Zu verkaufen ist ein atemberaubendes Einfamilienhaus im ruhigen Dorf Armou. Diese geräumige …
$865,839
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Haus 3 zimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Kokkinos Villas In ruhiger Lage, nur 5 Autominuten vom Sandstrand der Coral Bay entfernt,…
$543,338
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Bauherr
Stasis Estates
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Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
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Bauherr
Stasis Estates
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Haus 4 Schlafzimmer in Ayia Marina Chrysochous, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Ayia Marina Chrysochous, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 195 m²
In den ruhigen Hügeln der Agia Marina in der Nähe von Polis gelegen, bietet diese außergewöh…
$2,63M
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Haus 4 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf steht ein Luxus-Einfamilienhaus mit freiem Meerblick und privatem Schwimmbad im …
$897,513
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Haus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Wohnbau am Meer in Paphos Dies ist ein hochwertiges Wohnprojekt in Paphos mit maßgeschneide…
$1,21M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,46M
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Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$806,625
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Luxus 4-Zimmer-Küstevilla in Paphos – nur 300m vom Strand entfernt Diese außergewöhnliche K…
$2,94M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$668,428
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Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf: Dieser moderne, schlüsselfertige Bungalow in schöne Polis Chrysochous bietet di…
$403,313
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Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
$1,50M
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Haus 4 Schlafzimmer in Ayia Marina Chrysochous, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Ayia Marina Chrysochous, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 195 m²
In den ruhigen Hügeln der Agia Marina in der Nähe von Polis gelegen, bietet diese außergewöh…
$2,63M
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Haus 3 Schlafzimmer in Konia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Konia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Dieses ideale Zuhause kombiniert elegante Architektur und stilvolle Innenräume und bietet ei…
$808,116
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$505,650
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Bungalow in Tala, Zypern
Bungalow
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Verkauf: Dieser charmante Wiederverkauf Bungalow bietet komfortables Wohnen im Herzen von Ta…
$377,962
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$3,11M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 352 m²
Luxus 4-Zimmer-Küstevilla in Paphos – nur 300m vom Strand entfernt Diese außergewöhnliche K…
$2,94M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 220 m²
Luxuriöse Villa zum Verkauf in Seehöhlen, Peyia, Paphos Diese atemberaubende, modern gestal…
$1,74M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Das Anwesen liegt im charmanten Dorf Konia und bietet ein erstklassiges Wohnerlebnis mit her…
$528,739
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 293 m²
INFINITY — Luxurious Four-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$762,770
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$3,11M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 800 m²
INFINITY — Luxurious Five-Bedroom Villa in Peyia, Paphos INFINITY is part of an exclusive r…
$1,64M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 323 m²
Diese atemberaubende Villa mit vier Schlafzimmern befindet sich in der schönen Gegend von Ko…
$2,48M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
3-Schlafzimmer Moderne Villa – Zusammenfassung Eine stilvolle und zeitgemäße, freistehende …
$1,11M
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Haus 6 zimmer in Peyia, Zypern
Haus 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 237 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$892,218
MwSt.
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Bauherr
Stasis Estates
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Haus 2 Schlafzimmer in Konia, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Dieses ideale Zuhause kombiniert elegante Architektur und stilvolle Innenräume und bietet ei…
$619,941
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Eigenschaftstypen in Bezirk Paphos

villen
cottages
mansions
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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