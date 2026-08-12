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Duplexes in Bezirk Paphos, Zypern

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9 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 296 m²
Stockwerk 13/16
Es ist der erste und einzige Komplex in Paphos mit Hochhäusern, auf der ersten Linie vom Mee…
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 128 m²
Stockwerk 2/2
Diese exquisite Ein-Level-Residenz erfasst den zeitlosen Charme des Wohnens und verbindet mo…
$982,388
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
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Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 273 m²
Stockwerk 11/16
Es ist der erste und einzige Komplex in Paphos mit Hochhäusern, auf der ersten Linie vom Mee…
$4,56M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
INVESTITIONSBESTIMMUNGEN Ezousa Suiten sind mehr als eine sichere und sichere Investition, e…
$1,01M
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 288 m²
Stockwerk 9/16
Es ist der erste und einzige Komplex in Paphos mit Hochhäusern, auf der ersten Linie vom Mee…
$4,59M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Tsada, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Tsada, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Stockwerk 2/2
Diese exquisite Ein-Level-Residenz erfasst den zeitlosen Charme des Wohnens und verbindet mo…
$1,02M
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 1/3
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Moderner Komfort im Herzen von Universal, Paphos Dieses eleg…
$559,448
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 365 m²
Eine außergewöhnliche Gelegenheit, eine geräumige Duplex-Wohnung in einer der angesehensten …
$553,739
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Doppelhaus 4 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Doppelhaus 4 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 288 m²
Stockwerk 9/16
Es ist der erste und einzige Komplex in Paphos mit Hochhäusern, auf der ersten Linie vom Mee…
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