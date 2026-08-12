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Mansions in Bezirk Paphos, Zypern

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Tremithousa
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6 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 94 m²
Entdecken Sie den Inbegriff von Luxus und Komfort mit dieser eleganten 2-Zimmer-Maisonette, …
$365,271
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Paphos, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Dieses gemütlich eingerichtete und modern eingerichtete Zwei-Zimmer-Stadthaus verfügt über e…
$438,692
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Zum Verkauf: eine atemberaubende Off-Plan-Maisonette im charmanten Dorf Tremithousa. Dieses …
$300,058
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TekceTekce
Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Zum Verkauf: eine atemberaubende Off-Plan-Maisonette im charmanten Dorf Tremithousa. Dieses …
$300,058
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Maisonette in der wünschenswerten Gegend von Tremithousa. Dies…
$300,058
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Herrenhaus 2 Schlafzimmer in Tremithousa, Zypern
Herrenhaus 2 Schlafzimmer
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Zu verkaufen ist eine moderne Maisonette in der wünschenswerten Gegend von Tremithousa. Dies…
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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