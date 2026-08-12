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Villen in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
150
Peyia
303
Polis
8
Geroskipou
208
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1 383 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
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Stasis Estates
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 555 m²
Diese brandneue Villa mit vier Schlafzimmern (plus Büro) ist eine Off-Plan-Entwicklung in de…
$2,43M
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Immobilienagentur
VIDI GROUP
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 253 m²
Villa mit 4 Schlafzimmern in Seehöhlen Entdecken Sie zeitgenössisches Küstenleben, eine exk…
$1,42M
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VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 066 m²
Luxus 5-Zimmer Villa in Venus Rock, Kouklia, Paphos Im Rahmen des Prestiges Venus Rock-Gebi…
$4,56M
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 066 m²
Luxus 5-Zimmer Villa in Venus Rock, Kouklia, Paphos Im Rahmen des Prestiges Venus Rock-Gebi…
$4,56M
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Villa in Empa, Zypern
Villa
Empa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Dreizimmer-Villa mit Dachterrasse und Pooloption in Emba, Paphos Diese stilvolle Villa mit …
$970,470
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Immobilienagentur
VIDI GROUP
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 426 m²
Diese Residenzen bilden eine sorgfältig gestaltete Sammlung moderner Villen, die auf Raum, K…
$2,59M
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Villa in Tremithousa, Zypern
Villa
Tremithousa, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 336 m²
Diese privaten Villen stellen eine einzigartige Kombination aus Luxus und Natur dar und gara…
$1,51M
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 263 m²
Petra ist extrem geräumig und hell dieses 4-Zimmer-Design maximiert die Aussicht aus jedem R…
$3,12M
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Villa in Kouklia, Zypern
Villa
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 188 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf: Eine schöne freistehende Villa ist jetzt im attraktiven Aphrodite Hills Bereich…
$1,65M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 107 m²
Projekt umfasst 20 private freistehende drei und vier Schlafzimmer Villen mit einem großen a…
$413,614
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International Property Alerts
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Villa in Kissonerga, Zypern
Villa
Kissonerga, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Villa in Mandria, Zypern
Villa
Mandria, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 153 m²
Das Anwesen ist ein modernes 3-Zimmer-Doppelhaus zum Verkauf umgeben von schönen Landschafte…
$389,979
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International Property Alerts
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Villa in Polis Chrysochous, Zypern
Villa
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese schöne freistehende Villa bietet ein komfortables Leben in einer ruhigen Gege…
$467,097
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 177 m²
Objektbeschreibung: Die Villa Nr. 26 der Pelagos Beachfront Residences ist eine einzigartige…
$1,21M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Mesogi, Zypern
Villa
Mesogi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Zum Verkauf: Diese prächtige freistehende Villa im Bau in Tsada vereint Komfort und Eleganz.…
$1,82M
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Villa in Konia, Zypern
Villa
Konia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 142 m²
Etagenzahl 2
Dieses neue Projekt umfasst 34 Einzelvillen und 26 Stadthäuser rund um einen zentralen Grünp…
$792,690
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese moderne Villa im Bau bietet luxuriöses Wohnen im renommierten Sea Caves Berei…
$1,90M
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Villa in Chloraka, Zypern
Villa
Chloraka, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 447 m²
Exklusive 4-Zimmer-Villa mit Panoramablick auf das Meer – Lower Chloraka, Paphos Diese 4-Zim…
$2,31M
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VIDI GROUP
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Villa in Tsada, Zypern
Villa
Tsada, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 243 m²
Diese außergewöhnliche Villa befindet sich in einer der renommiertesten und ruhigen Wohngege…
$2,66M
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Objektbeschreibung: Die Viewpoint Hills Villa Nr. 1271 ist eine moderne, luxuriöse 3-Schlafz…
$1,06M
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Nils Ott Real Estates
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Villa in Paphos, Zypern
Villa
Paphos, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Villa mit 7 Schlafzimmern – Die ultimative mediterrane Retreat Die Villa mit 7 Schlafzimmern…
$3,15M
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VIDI GROUP
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Erleben Sie modernes Wohnen mit mediterranem Flair in diesen durchdachten Villen. Jedes Haus…
$931,721
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 193 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist eine Villa in der Planungsphase mit modernem Design und durchdachtem Layout…
$684,278
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Villa in Peyia, Zypern
Villa
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein modernes freistehendes Villaprojekt mit einer Innenfläche von 150 m2, i…
$525,915
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Villa 6 zimmer in Geroskipou, Zypern
Villa 6 zimmer
Geroskipou, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 239 m²
Etagenzahl 2
Aquamarine Coastal Villas — Exklusive Villa V11 an der Küste von Paphos Objektdetails: …
$917,631
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
For sale: Elegant 4-bedroom villa in Santa Maria, Yeroskipou, Paphos. The main level include…
$1,17M
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Villa in Geroskipou, Zypern
Villa
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Moderne 3-Schlafzimmer Luxusvilla in Geroskipou – Modernes Wohnen umgeben von Natur Diese ex…
$698,744
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Villa in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Villa
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Diese Villa im Bau bietet moderne Unterkünfte mit einer komfortablen Innenfläche vo…
$1,15M
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Villa in Tala, Zypern
Villa
Tala, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Etagenzahl 3
Verkauf: Diese herrliche, moderne Villa mit separatem Eingang ist voll ausgestattet und biet…
$1,14M
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
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