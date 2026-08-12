Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Bezirk Paphos
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Bezirk Paphos, Zypern

;
Paphos
15
Peyia
4
Chloraka
3
Koinoteta Chloraka
3
Zeig mehr
Stadthaus Löschen
Alles löschen
40 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Chloraka, Zypern
Reihenhaus
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Modernes Stadthaus Entwickelt für Luxus Coastal Living in Paphos Entdecken Sie eine exklusi…
$611,931
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Stadthaus in der begehrten Gegend von Universal, ideal für d…
$432,919
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$806,625
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Dieses stilvolle 2-Zimmer-Stadthaus bietet eine außergewöhnliche Mischung aus Komfort, Komfo…
$347,016
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Charmantes 2-Schlafzimmer, 1-Badezimmer-Stadthaus mit einer zusätzlichen Gäste-WC, befindet …
$395,835
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Konia, Zypern
Reihenhaus
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Zwei-Zimmer-Stadthaus in einem Luxus-Komplex in Konia Village. Diese fabelhafte Residenz ge…
$414,836
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Reihenhaus
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Zu verkaufen ist ein helles und geräumiges Stadthaus im Erdgeschoss in der charmanten Gegend…
$330,945
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Dieses stilvolle 2-Zimmer-Stadthaus bietet eine außergewöhnliche Mischung aus Komfort, Komfo…
$347,016
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Anarita, Zypern
Reihenhaus
Anarita, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Verkauf eines gut erhaltenen Stadthauses im Sekundärmarkt in einer ruhigen Gegend von Anapit…
$314,745
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Peyia, Zypern
Reihenhaus
Peyia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Zu verkaufen ist ein modernes Stadthaus, das derzeit in einem der begehrtesten Gegenden von …
$373,031
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Anarita, Zypern
Reihenhaus
Anarita, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 132 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Dieses gemütliche Städtchenhaus in Anarita bietet einen komfortablen Wohnbereich vo…
$297,075
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Konia, Zypern
Reihenhaus
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Zwei-Zimmer-Stadthaus in einem Luxus-Komplex in Konia Village. Diese fabelhafte Residenz ge…
$414,836
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Chloraka, Zypern
Reihenhaus
Chloraka, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Moderne 3-Schlafzimmer, 2-Badezimmer-Stadthaus in einem wünschenswerten Komplex in der Macht…
$391,789
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Empa, Zypern
Reihenhaus
Empa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Zu verkaufen: Ein schönes, modernes Stadthaus in der ruhigen Gegend von Empa. Diese Unterkun…
$275,621
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Polis Chrysochous, Zypern
Reihenhaus
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Dieses einsatzbereite 3-Zimmer-Stadthaus ist für funktionales und komfortables Wohnen konzip…
$300,588
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 125 m²
Etagenzahl 3
Dies ist ein Resort mit dem Komfort, Ruhe und Vergnügen eines anspruchsvollen Eigentümers, b…
$524,575
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Etagenzahl 2
Es ist ein Resort, das mit dem Komfort, der Erholung und dem Vergnügen der anspruchsvollen E…
$371,865
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Tala, Zypern
Reihenhaus
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein gepflegtes Stadthaus des Sekundärmarktes in der prestigeträchtigen Gege…
$454,631
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Chloraka, Zypern
Reihenhaus
Chloraka, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Modernes Stadthaus Entwickelt für Luxus Coastal Living in Paphos Entdecken Sie eine exklusi…
$611,931
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Tala, Zypern
Reihenhaus
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
Es ist eine stilvolle Wohnanlage bestehend aus 59 Immobilien: geräumige Apartments mit große…
$344,069
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: modernes Stadthaus, im Bau, in der renommierten Gegend von Kato Paphos. Diese geräu…
$571,203
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Tala, Zypern
Reihenhaus
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Dieses atemberaubende 2-Zimmer-Stadthaus bietet eine nahtlose Mischung aus traditionellen zy…
$450,882
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Timi, Zypern
Reihenhaus
Timi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Dieses 3-Zimmer-Stadthaus in Anarita bietet im Herzen der zypriotischen Landschaft eine perf…
$309,064
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Peyia, Zypern
Reihenhaus
Peyia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 81 m²
Verkauf: Modernes Stadthaus, das in der prestigeträchtigen Gegend von Peia, Peia gebaut wird…
$334,562
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen ist ein charmantes Stadthaus mit dem Recht auf Weiterverkauf von 84 m2, befinde…
$308,916
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Empa, Zypern
Reihenhaus
Empa, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Zu verkaufen: Ein schönes, modernes Stadthaus in der ruhigen Gegend von Empa. Diese Unterkun…
$275,621
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$806,625
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Agios Georgios Peyeias, Zypern
Reihenhaus
Agios Georgios Peyeias, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Zu verkaufen ist ein helles und geräumiges Stadthaus im Erdgeschoss in der charmanten Gegend…
$330,945
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
clear Opisaniye Kompleks iz 7 zamechatel'nykh taunkhausov s obshchim basseynom, 2 spal'ny…
$198,690
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Polis Chrysochous, Zypern
Reihenhaus
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Verkauf: Dieses moderne Stadthaus im Bau bietet komfortable Unterkunft in der renommierten G…
$352,059
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen