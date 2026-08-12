Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Bezirk Paphos
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Bezirk Paphos, Zypern

;
Paphos
386
Peyia
519
Polis
28
Geroskipou
331
Zeig mehr
23 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Paphos, Zypern
Premium Premium
Villa 3 zimmer
Paphos, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 14 m²
Kings Beach Villas Die Kings Beach Villas befinden sich in der begehrten Wohngegend „Gräb…
$569,647
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Haus 3 Schlafzimmer in Kouklia, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kouklia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Entdecken Sie raffiniertes mediterranes Wohnen mit dieser renommierten Luxusvilla mit 3+1 Sc…
$2,13M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Armou, Zypern
Haus 5 Schlafzimmer
Armou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Zu verkaufen ist ein atemberaubendes Einfamilienhaus im ruhigen Dorf Armou. Diese geräumige …
$865,839
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Haus 3 zimmer in Peyia, Zypern
Haus 3 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Kokkinos Villas In ruhiger Lage, nur 5 Autominuten vom Sandstrand der Coral Bay entfernt,…
$543,338
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 6 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 255 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$909,376
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Kallepeia, Zypern
Bungalow
Kallepeia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Zum Verkauf: Ein gemütlicher 3-Zimmer-Zweibett-Bungalow in Kallepia Village Eingebettet in…
$195,827
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Tala, Zypern
Bungalow
Tala, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Verkauf: Dieser charmante Wiederverkauf Bungalow bietet komfortables Wohnen im Herzen von Ta…
$377,962
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Peyia, Zypern
Haus 6 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 237 m²
Etagenzahl 3
Hoch oben auf den malerischen Hügeln des Dorfes Peyia gelegen, bietet das Villenprojekt Peyi…
$892,218
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Fyti, Zypern
Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 280 m²
HINWEIS: Bereit zum Einzug. Mit Blick auf Akamas & Latchi Bucht und über einer Ebene sorgt …
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Kamares, Zypern
Haus 5 zimmer
Kamares, Zypern
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 307 m²
Etagenzahl 3
Entdecken Sie die Eleganz und den Komfort der Villa Melissovounos 33, einer luxuriösen 5-Sch…
$1,43M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Bauherr
Stasis Estates
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa in Fyti, Zypern
Villa
Fyti, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 280 m²
HINWEIS: Bereit zum Einzug. Mit Blick auf Akamas & Latchi Bucht und über einer Ebene sorgt …
$1,37M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Kathikas, Zypern
Bungalow
Kathikas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Diese erstaunliche Villa befindet sich im idyllischen Dorf Kathikas in Paphos, Zypern. Dies…
$1,50M
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Polis Chrysochous, Zypern
Bungalow
Polis Chrysochous, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Dieses einzigartige Anwesen ist ein freistehendes Bungalow, das einen unverbauten und Panora…
$1,59M
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Kritou Terra, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kritou Terra, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Charmantes 3-Schlafzimmer-Home in Tranquil Kritou Tera Village Ort: Im malerischen Dorf Kr…
$311,702
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Mesa Chorio, Zypern
Villa 4 zimmer
Mesa Chorio, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 146 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Mesa Chorio, Paphos, Zypern
$463,408
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Tala, Zypern
Villa 4 zimmer
Tala, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Tala, Paphos, Zypern
$993,991
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Kissonerga, Zypern
Villa 4 zimmer
Kissonerga, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 161 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kissonerga, Paphos, Zypern
$807,498
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Villa 4 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 5
Fläche 289 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$1,22M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Peyia, Zypern
Villa 4 zimmer
Peyia, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Peyia, Paphos, Zypern
$469,494
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Villa 4 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$533,072
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Polis Chrysochous, Zypern
Villa 4 zimmer
Polis Chrysochous, Zypern
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 103 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Poli Crysochous, Paphos, Zypern
$502,247
Eine Anfrage stellen
Villa 3 zimmer in Kouklia, Zypern
Villa 3 zimmer
Kouklia, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Bezirk Paphos

villen
cottages
mansions
bungalows
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen