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Apartment in a new building PRISTINE PARK III

Pattaya City, Thailand
Price on request
;
18
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Description Description
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ID: 19776
New building ID on Realting
Last update: 16/05/2025

Location

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  • Country
    Thailand
  • State
    Chon Buri Province
  • Region
    Nong Pla Lai
  • City
    Pattaya City

Property characteristics

Property parameters

  • Type of new building construction
    Type of new building construction
    Monolithic
  • The year of construction
    The year of construction
    2027
  • Finishing options
    Finishing options
    Finished
  • Number of floors
    Number of floors
    8

Interior details

Security features:

  • Security

Exterior details

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym
  • Elevator

About the complex

Инвестиционная возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен !

Рассрочка!

Расстояние до пляжа: 1700 м!

Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонным гарнитуром, сантехникой.

PRISTINE PARK III - предлагает идеальное сочетание роскоши и удобства для жизни и инвестиций в самом сердце Джомтьена. Удобства: лобби, бассейн-лагуна, детский бассейн, джакузи, сауна, паровая, тренажерный зал, коворкинг, библиотека, игровая комната, детская игровая комната, симулятор игры в гольф, ландшафтный сад, комната отдыха, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, парковка.

Расположение: - пляж, 1700 м; - аквапарк Паттай; - храм 'Большой Будда'. Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!

* Стоимость указана на 20.05.2024г. * Стоимость может меняться в зависимости от курса

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Pattaya City, Thailand

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Apartment in a new building PRISTINE PARK III
Pattaya City, Thailand
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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