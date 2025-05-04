Ленинградская планировка
Дома ленинградской планировки активно возводились в 70-80-х годах. Благодаря более увеличенной жилплощади и наличию ряда дополнительных удобств, таких как мусоропровод и лифт, они считаются более комфортабельными и современными, чем их предшественники — хрущевки и брежневки.
Свое название такая планировка получила в честь ленинградских архитекторов, по проекту которых возводились дома этой серии. Сегодня квартиры-ленинградки продолжают пользоваться спросом у покупателей.
Чем примечательна ленинградская планировка
Квартиры-ленинградки проектировались в длинных многоподъездных домах из 9 этажей. При возведении строений использовались только 2 стройматериала — панель или блок. Для удобства проживающих в подъездах были спроектированы лифты и мусоропроводы. Главная особенность ленинградской планировки квартиры в том, что все окна смотрят на одну сторону, вне зависимости от метража недвижимости. Исключение — угловое жилье.
В плане габаритов ленинградки выигрывают у хрущевок и брежневок в среднем на 5-10 кв. метров. К примеру, площадь ленинградской планировки 2х-комнатной квартиры составляет 45-49 квадратов, в то время как у предшественников — 40-45. Увеличение достигается за счет более просторной кухни и санузла. Площадь однушки-ленинградки при этом составляет 32-36 кв. метров, трешки — 60-68, четырешки — 78-85.
Преимущества и недостатки планировки
Главные плюсы квартир с ленинградской планировкой:
- хорошая звукоизоляция за счет того, что все межквартирные стены в помещениях — несущие;
- просторная кухня, площадь которой варьируется от 8 до 10 квадратов;
- раздельный санузел в большинстве квартир;
- удобное расположение — дома по ленинградскому проекту возводились преимущественно в центральных частях городов;
- наличие двух балконов в трехкомнатных квартирах ленинградской планировки;
- отсутствие сквозняков благодаря тому, что все окна выходят на одну сторону.
К минусам недвижимости такого типа относят ровную кровлю. Это вынуждает собственников жилья на последних этажах устранять проблемы с протечками крыши. Кроме того, во многих домах по ленпроекту отсутствует газификация.