Хрущевка

Хрущевки — это типовые кирпичные и панельные дома с небольшими квартирами. Активно застраивались в СССР с конца 50-х по начало 80-х годов прошлого века. Этажность домов варьируется от 3 до 5 этажей. Стилистика зданий отличается лаконичностью и строгостью.

Особенности квартир-хрущевок

В домах хрущевского периода проектировались одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Их метраж разнится в зависимости от серии объекта. У однокомнатных квартир площадь составляет 28-33 квадрата, у двухкомнатных — 38-46, у трехкомнатных — 48-58. Могут также встречаться маломерки, жилплощадь которых не превышает 26 кв. метров. Планировки у квартир бывают изолированные и смежные. Санузел в хрущевках зачастую совмещенный. Раздельный можно встретить только в домах, где на лестничной площадке не более 3 квартир.

Если сравнивать хрущевку со сталинкой, последняя заметно выигрывает в плане метража. У домов сталинского периода также намного лучше обстоят дела с шумоизоляцией за счет толстых стен. Если проводить отличия хрущевки от брежневки, последняя выигрывает более просторными планировками и балконами. В брежневских домах также проектировались лифты и мусоропроводы, которые отсутствовали в хрущевских.

Плюсы и минусы квартиры-хрущевки

У недвижимости такого типа есть ряд очевидных преимуществ:

доступные цены (зачастую на 10-20% ниже, чем в новостройках);

относительно невысокие коммунальные платежи из-за небольшой жилплощади;

наличие встроенных кладовок и шкафов для хранения продуктов;

расположенность в районах с развитой социальной инфраструктурой.

Наряду с преимуществами, есть и недостатки:

маленькая жилплощадь (при этом высота потолков в хрущевках также незначительна — от 2,48 до 2,7 м);

хорошая слышимость из-за тонких стен;

устаревшая электропроводка, часто не выдерживающая современные мощности;

наличие окна из ванной в кухню в хрущевке;

небольшие балконы.

Стоит также учесть, что крохотные кухни и ванные, совмещенные с туалетом в хрущевках, могут создавать неудобства для больших семей.