Брежневка

Брежневка - тип жилых домов, которые массово возводили по всему СССР в период с конца 1960-х вплоть до 1991 г. Эти дома, построенные большей частью из железобетонных панелей, отличаются большим количеством этажей (как правило, не менее 8-ми) и обязательным наличием лифтов и мусоропроводов. Существует несколько вариантов многоэтажек - стандартные и улучшенные, так называемые "дома-башни".

Характерные особенности

В брежневках имеются квартиры с 1, 2, 3 и 4-мя комнатами, при этом к каждой из них прилагается свой подвальный отсек. На одном этаже, как правило, находятся 4 квартиры. Площадь самой маленькой, 1-комнатной, составляет от 27 до 34 кв.м. Соответственно, метраж двухкомнатной - до 53 кв.м, 3-комнатной - до 67 кв.м. Важные особенности планировки брежневки - наличие изолированных комнат, а также раздельных санузлов и лоджий. Метраж кухни в квартире такого типа в среднем составляет 7 кв.м, самой просторной комнаты - 15 кв.м.

Хотя в архитектурном отношении брежневки являются прямым продолжением хрущевок, между этими двумя типами жилья есть ряд различий. Вкратце на вопрос, чем отличается хрущевка от брежневки, можно ответить так: меньшей площадью, смежными комнатами, отсутствием лифта. Раздельный санузел, высокие потолки (2,7 м против 2,4-2,5 м в хрущевке), кухни большего метража делают брежневку более удобным жильем, чем хрущевка, но менее удобным, чем сталинка. Последняя выигрывает в плане метража, высоты потолков и планировки.

Плюсы и минусы квартиры-брежневки

К числу главных плюсов относятся:

Изолированные комнаты.

Лоджии.

Лифты и просторные лестничные клетки.

Наличие в некоторых домах общих для 2-х квартир тамбуров, где можно хранить вещи.

Возраст зданий: самым молодым из них не более 30-35 лет.

Некоторые минусы брежневки являются продолжением ее достоинств: так, мусоропровод с одной стороны очень удобен, а с другой - неизбежно становится источником неприятного запаха и привлекает тараканов и крыс. Среди других ощутимых недостатков - относительно тонкие стены в панельных домах, перегревающиеся летом и холодные зимой; низкий уровень шумоизоляции, а также неудачная планировка в некоторых квартирах, где туалет расположен рядом с кухней.