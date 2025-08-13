  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj

Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj

Майами, США
от
$152,569
;
10
Оставить заявку
ID: 28797
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Na prodaju dvije kuće na Adi Bojani. Velika kuća ima 125 kvadrata, a mala 65 kvadrata. U tu kvadraturu nijesu uračunate terase. Cijena velike kuće je 80.000EUR, dok je cijena male kuće 50.000EUR.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta
Майами, США
от
$184,257
Коттедж Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Майами, США
от
$528,125
Коттедж Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Майами, США
от
$152,569
Коттедж Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Майами, США
от
$146,701
Коттедж Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Майами, США
от
$164,306
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Майами, США
от
$152,569
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Коттедж Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Коттедж Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Коттедж Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Коттедж Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Коттедж Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Майами, США
от
$1,291
Izdaje se kuća od mjesto Lekiće (8minuta vožnje od Capital Plaze) od 128m2. Nalazi se na placu od 4.000m2. Po strukturi je trosobna i u potpunosti opremljena. Kuća je opremljena sa stilom i ukusom. Nalazi se u neposrednoj blizini ušća Sitnice i Morače. Budući zakupac dobija na korišćenje vel…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Показать все Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Коттедж Family house with sea view, Sutomore - Brca
Майами, США
от
$146,701
The family house is located in Brca - Sutomore. It has two floors and an open view of the sea. The distance from the beach is only 330m as the crow flies. On the ground floor there are two bedrooms, while on the first floor there is a kitchen with a dining room and a large living room. Ther…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Майами, США
от
$645
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, na Starom aerodromu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se n…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации