Коттедж House, 350m2, Zlatica - FOR RENT

Furnished house for rent, 350m2, in Zlatica, Podgorica.
Structure:
Ground floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and two terraces.
First floor: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet and terrace.
The house is located in an excellent location, near all the amenities necessary for everyday life - near the elementary school "Dragisa Ivanovic".
It is rented out for a long period of time, with a mandatory deposit in the amount of one month's rent!
Petar Abramovic - real estate agent.
