  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коттедж Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Коттедж Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Майами, США
от
$305,139
;
9
Оставить заявку
ID: 28801
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se porodična kuća od 147m2 u Gornjoj Gorici. Nalazi se u blizini magistralnog puta Nikšić - Podgorica. Sastoji se od tri zasebne cjeline koje se mogu lako povezati. Stukturu ukupno čine četiri spavaće sobe, sa tri kupatila. Ispred kuće je kultivisano dvorište koje je u potpunosti ograđeno. Kapija je na daljinsko zaključavanje.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Майами, США
от
$528,125
Коттедж Kuća 128 m² na Prodaju – Lekići, Podgorica
Майами, США
от
$1,291
Коттедж Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Майами, США
от
$152,569
Коттедж Kuća 100 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Майами, США
от
$146,701
Коттедж House, 360m2, Gorica C - FOR RENT
Майами, США
от
$2,347
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 147 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Майами, США
от
$305,139
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Показать все Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Коттедж Kuća 150 m² na Prodaju – Susanj, Bar
Майами, США
от
$645,486
Prodaje se luksuzna kuća, u zatvorenom naselju sa pogledom na more u Zelenom pojasu, u Baru. * Površina zemljišta: 300m2 * Površina kuće: 150m2 * 3 spavaće sobe * 2 kupatila * 2 svlačionice * Bazen * Grijani podovi u svim prostorijama sa individualnim upravljačkim modulima. * Inverter klima…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 72 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Майами, США
от
$645
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, na Starom aerodromu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.   Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se n…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Показать все Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Коттедж Charming country house of 128m2, Lekići
Майами, США
от
$1,643
A 128m2 house for rent in the town of Lekići village (an 8-minute drive from Capital Plaza). It is located on a plot of 4,000 m2. It has a three-bedroom structure and is fully equipped. The house is furnished with style and taste. It is located in the immediate vicinity of the confluence o…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации