Коттедж Family house in Spuz with an exit to the river Zeta

The family house is located 7 km from the center of Podgorica, on the Spuza road. The plot is 954m², the house is 260m². The ground floor has solid fuel central heating. On the ground floor there is a living room, a dining room, a kitchen, 3 bedrooms, a hallway and a storage room. The upper floor is not being rebuilt, there is a smaller bathroom. There is an unfinished auxiliary building of 25m² on the plot. You can go out to the Zeta river from the parking lot.
