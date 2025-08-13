  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi

Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi

Майами, США
от
$528,125
;
6
Оставить заявку
ID: 28670
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
UNIQUE OPPORTUNITY? In the most beautiful location in Herceg Novi, in Njegoševa street, an apartment of 100m2 and an apartment of 30m2 are for sale. The apartment has two terraces and a yard of 375 m2, as well as a jacuzzi for eight people.

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттедж Kuća 330 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Майами, США
от
$2,347
Коттедж Kuća 77 m² na Prodaju – Krimovica, Kotor
Майами, США
от
$164,306
Коттедж House with swimming pool in Donji Kokoti
Майами, США
от
$533,993
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Podgorica
Майами, США
от
$533,993
Коттедж Kuća 130 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Майами, США
от
$528,125
Вы просматриваете
Коттедж House of 130sq.m on first line of the sea - Herceg Novi
Майами, США
от
$528,125
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Показать все Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Kuća 65 m² na Prodaju – Ada Bojana, Ulcinj
Майами, США
от
$152,569
Na prodaju dvije kuće na Adi Bojani. Velika kuća ima 125 kvadrata, a mala 65 kvadrata. U tu kvadraturu nijesu uračunate terase. Cijena velike kuće je 80.000EUR, dok je cijena male kuće 50.000EUR
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Показать все Коттедж Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Коттедж Two houses for sale on Ada Bojana, Ulcinj
Майами, США
от
$152,569
Two houses for sale on Ada Bojana. The large house has 125 square meters, and the small one has 65 square meters. Terraces are not included in that square footage. The price of a large house is 80,000 EUR, while the price of a small house is 50,000 EUR
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Коттедж Kuća 135 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Майами, США
от
$1,526
Izdaje se lijepo opremljena trosobna kuca, povrsine 135m2, na placu od 600m2, u naselju Murtovina, u Podgorici. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa. Kuca se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke. …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации