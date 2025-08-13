  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Майами, США
от
$528
;
6
ID: 28528
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Майами, США
от
$129,097
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$528
Жилой квартал One bedroom apartment in Zagorič with a parking place
Майами, США
от
$117,361
Жилой квартал Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT
Майами, США
от
$1,408
Многоквартирный жилой дом Four Seasons Las Vegas
Лас-Вегас, США
от
$3,00 млн
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
от
$528
Жилой квартал Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Жилой квартал Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Жилой квартал Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Жилой квартал Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Жилой квартал Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Показать все Жилой квартал Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Жилой квартал Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Майами, США
от
$134,965
U potpunosti opremljen i nov jednosoban stan prodaje se u Dobroti. Stan ima 29m2 i sjajnu tarasu od 32m2 sa pogledom na Bokokotorski zaliv. U sklopu cijene je uključeno parking mjesto.
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Майами, США
от
$587
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 50m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini …
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Показать все Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Майами, США
от
$151,396
Prodaje se prelijep jednosoban stan povrsine 43m2. Ispred stana ima dodatna ostava. Stan je udaljen od mora na 6minuta pjeske. Nova zgrada. Odlicna lokacija
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
