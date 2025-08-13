Жилой квартал Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, trosoban stan, od 93m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu.
Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, veseraj i terasa.
Posjeduje multi split sistem.
Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjeduje dva lifta i čiji se ulaz redovno održava.
U cijenu zakupa uračunato je i garažno mjesto.
Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
