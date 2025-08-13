  1. Realting.com
  2. США
  3. Майами
  4. Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Майами, США
от
$880
;
10
Оставить заявку
ID: 28507
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se namješten dvosoban stan, površine 90m2, smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoriču.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i tri terase.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Stan je dostupan od 15.04.2025 godine.    Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit! 

Местонахождение на карте

Майами, США
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Майами, США
от
$763
Жилой квартал Jednosoban stan, 51m2, Stari Aerodrom Podgorica One bedroom apartment, 51m2, Old Airport Podgorica
Майами, США
от
$129,097
Жилой квартал Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor
Майами, США
от
$224,160
Жилой квартал Stan 135 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Майами, США
от
$763
Жилой квартал Stan 80 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Майами, США
от
$939
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 90 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Майами, США
от
$880
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Майами, США
от
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija, u blizini svih sadrzaja neophodnih za …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Жилой квартал Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Жилой квартал Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Жилой квартал Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Жилой квартал Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Показать все Жилой квартал Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Жилой квартал Three bedroom apartment of 125sqm - Momišići
Майами, США
от
$293,403
Furnished apartment for sale in Momišići. The apartment has 125 m2, it is designed as a duplex and is sold furnished. It is located on the 4th floor of a building with an elevator and whose entrance is regularly maintained. The apartment is oriented to the east, it is bright and spacious
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Жилой квартал Two bedroom apartment of 59sq.m - Dalmatinska street
Майами, США
от
$166,653
An unfurnished apartment of 59m2 is located in Dalmatinska street. It is the first floor in a newer building (the building was moved into in 2022). There are three inverter air conditioners in the apartment. Ceramics, sanitary ware, locks and parquet floors in the apartment are of very good …
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в США
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
13.08.2025
Как купить недвижимость в США: что важно учесть иностранным инвесторам
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
10.07.2025
Система здравоохранения США: страховка, цены, особенности
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
03.07.2025
Штаты США, которые платят до $25,000 за переезд: гайд
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
06.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам 19 стран — полный список и дата вступления
Как найти работу в США
28.05.2025
Как найти работу в США
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
22.04.2025
Как Снуп Догг инвестирует в недвижимость: от особняков в Калифорнии до земель в метавселенной
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
03.04.2025
Во сколько обойдется содержание жилья в США? Рассказываем про налог на недвижимость
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
05.03.2025
Недвижимость Дональда Трампа: что на самом деле принадлежит 47-му президенту США
Показать все публикации