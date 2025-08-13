Жилой квартал Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT

  1. Realting.com
Two bedroom apartment, 78m2, Momisici - FOR RENT

Майами, США
от
$1,408
;
10
ID: 28656
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    США
  • Область / штат
    Флорида
  • Район
    Майами-Дейд
  • Город
    Майами

О комплексе

For rent: Luxuriously furnished two-bedroom apartment, 78m², on the first floor of a residential building, in Momici. Structure: entrance hall, living room, kitchen, dining room, two bedrooms, bathroom, toilet, and two terraces. It has a multi-split system. It is located in a newly built building that has an elevator and whose entrance is regularly maintained. There is an option to rent a garage space. It is for rent for a longer period with a required deposit!

Местонахождение на карте

Майами, США
